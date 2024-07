Bjørshol sikret sterk Viking-seier – Molde stoppet av umulige Østbø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter Bodø/Glimts poengtap borte mot KFUM lørdag, kunne både Molde og Viking knappe innpå gullrivalen med seier i Stavanger.

Molde var det beste laget, men moldenserne ble stoppet gang på gang av Østbø i Viking-buret.

I stedet var det Viking som satte inn 1-0 og kunne juble for tre poeng. Sondre Bjørshol ble matchvinner for hjemmelaget da han avsluttet et flott angrep direkte etter pause. Med tre poeng tok Viking seg opp til 2.-plass.

– Dette var gøy, men det er ikke vits i å telle poeng før slutten av sesongen. Vi er bare halvveis og tar en kamp av gangen. Tre poeng vr viktig i dag, men det blir like viktig neste gang, sa Østbø til TV 2.

– Det var et visst trøkk i første omgang, men vi fikk litt bedre kontroll i den andre. Så fikk vi den deilige scoringen, og da var det bare å holde ut.

Siddisene solgte nylig førstekeeper Patrik Gunnarsson, men har ikke sett etter noen erstatter, som følge av en stor tro på Østbø. Det ser ut til å være et svært klokt valg, for Viking-keeperen storspilte i kveldssola i Stavanger.

Viking-keeperen holdt riktignok på å glippe med en involvering med et kvarter igjen å spille, men da Molde endelig kunne utnytte en tabbe av Østbø, kom en offside i veien for mål. Det viste en VAR-sjekk etter at målet først ble godkjent.

God Østbø

Kampens første mulighet kom etter 12 minutter. Moldes venstreback Kristoffer Haugen dempet en langpasning lekkert forbi sin oppasser og kom seg inn i boksen, men Østbø avverget til corner. Like etter fikk Eirik Hestad fyre av i boksen, men Gianni Stensness fikk blokkert.

Hestad fikk nok en mulighet etter 24 minutter, da Molde spilte seg fint gjennom Viking-forsvaret etter en gjennombruddspasning fra Markus Kaasa. Nok en gang sto Østbø i veien med en god redning.

Viking hadde nok med å forsvare seg før pause, men fikk en mulighet like før halvtid da Zlatko Tripic fikk frispark i god posisjon. Skuddforsøket var hardt, med en fin dupp, men endte utenfor.

I det kampuret bikket 45 minutter måtte Østbø i aksjon igjen. En dårlig klarering av Viking-forsvaret endte i beina til Emil Breivik på bakre stolpe, men Vikings sisteskanse kom kjapt opp i situasjonen og reddet nok en gang.

Heldig Østbø

Men der Molde stanget og stanget før pause, fikk Viking uttelling umiddelbart i 2. omgang. Et flott angrep fra hjemmelaget endte hos Simen Kvia-Egeskog, som lekkert dro med seg ballen i boksen før han slapp den ut til Sondre Bjørshol. Viking-backen klinte til og sendte ballen i nota.

Etter 54 minutter måtte skadeforfulgte Kristoffer Haugen byttes ut med nok en skade. Inn kom brennhete Mathias Fjørtoft Løvik, som hadde scoret i tre av de fire siste ligakampene til Molde.

Etter 74 minutter kom derimot en glipp fra Østbø, som mistet kontrollen på ballen da han skulle plukke ned et innlegg fra Molde. Aaron Samuel fikk en enkel jobb med å sette ballen i mål, men nigerianeren skulle vise seg å være offside. Målet ble først godkjent, men etter en VAR-sjekk ble det annullert.

Molde spiller returoppgjør borte mot danske Silkeborg i 2. kvalifiseringsrunde av europaligaen på torsdag. Moldenserne vant 3-1 hjemme i det første oppgjøret.

Tre dager etter returkampen i Danmark, venter Lillestrøm på Åråsen søndag. Samme dag spiller Viking borte mot HamKam.