Uavgjort da Bjørlo herjet mot gamle lagkamerater: – Kjekt å vise seg fram

Bjørlo var med på å slå Rosenborg tidligere denne sesongen da FFK sendte trønderne ut av cupen 1. mai, men i lørdagens kamp på Fredrikstad stadion var 28-åringen enda mer toneangivende.

Midtbanespilleren utlignet med en sikker avslutning etter 14 minutters spill. Da hadde allerede Jesper Reitan-Sunde gitt RBK ledelsen etter to minutter. Etter en drøy halvtime sto Bjørlo for et fantastisk forarbeid da Mai Traoré sørget for 2-1.

Etter 55 minutter ble Bjørlo likevel byttet ut, noe han ikke var fornøyd med. Midtbanespilleren sparket til noen vannflasker på vei mot benken.

Like etter ble Ole Sæter byttet inn for RBK, og spissen kvitterte med utligning til 2-2. Det ble også resultatet.

– Det kjennes surt. I perioder blir vi for baktunge, og Ole (Sæter) får stå alene på tre meter og heade den i mål. Det er surt akkurat nå, men kampen sett under ett er det vel greit med ett poeng til begge lag, sier Bjørlo til TV 2 etter kampen.

Fredrikstad møter KFUM søndag om en drøy uke. Senere samme kveld spiller Rosenborg hjemme mot Tromsø.

Det blir den første kampen på Lerkendal siden oppgjøret mellom RBK og LSK ble avbrutt etter VAR-protester sist helg. Da ble det kastet fiskekaker, tennisballer og bluss inn på banen, før kampen ble stoppet for godt.

Stille før stormen

I lørdagens kamp i Fredrikstad ble det ikke kastet gjenstander på banen, men begge lags supportergrupperinger hadde blitt enige om en stilleprotest mot VAR i kampens ti første minutter.

Dermed ble åpningsmålet til Rosenborg møtt med laber respons, også fra bortefansen. Hjemmesupporterne fikk derimot langt mer å juble for i første omgang, mye takket være Fredrikstads eminente midtbanemann.

Fire minutter etter at fansen hadde begynt å lage liv igjen, utlignet Bjørlo for FFK. Midtbanespilleren dro lekkert med seg ballen i boksen, før han sendte kula i mål med en velplassert markkryper.

20 minutter senere var han enda mer elegant i ballbehandlingen, da han danset forbi RBK-forsvarere langs dødlinjen, før pasningen inn i boksen gikk via Stian Stray Molde til Mai Traoré, som satte inn 2-1 for Fredrikstad.

Overraskende bytte

Med ledelse og storspill i første omgang var det en bråkjekk Bjørlo som snakket med TV 2 i pausen.

– Jeg var veldig spillesugen, så det er kjekt å vise seg fram. Jeg har gjort sånn med Eddy (Edvard Tagseth) i et år i Rosenborg, så det var greit å vise det i kamp, sa Bjørlo på vei ut til 2. omgang.

Like etter var midtbanespilleren nær ved å stå bak en assist, da han spilte fram Sondre Sørløkk, som fikk avsluttet fra god posisjon. Heldigvis for RBK hang Sander Tangvik med på notene og holdt RBK inne i kampen.

Bjørlo var langt fra fornøyd med å bli byttet ut etter 55 minutter, men Fredrikstads midlertidige trener Andreas Hagen mente at han begynte å gå tom for energi.

– Han har vært litt småsyk, og jeg så at han hadde ikke så mye igjen, sier Hagen.

Sæter scoret

Ole Sæter var heller ikke særlig fornøyd med å starte kampen på benken, men etter en time ble spissen byttet inn for Rosenborg. Den sjansen tok Sæter vare på, for åtte minutter senere headet han inn 2-2.

– Selvfølgelig vil jeg spille mer enn 30 minutter, jeg har et ønske om det selvfølgelig, sier Sæter om manglende spilletid.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene. Fredrikstad blir værende på 5.-plass med 27 poeng. Til tross for bare ett poeng avanserer RBK fire plasser på tabellen og står med 18 poeng.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag:

Fredrikstad – Rosenborg 2-2 (2-1)

Fredrikstad stadion: 10.630 tilskuere

Mål: 0-1 Jesper Reitan-Sunde (3), 1-1 Morten Bjørlo (15), 2-1 Maï Traoré (37), 2-2 Ole Sæter (69).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Brage Skaret, Stian Stray Molde, Maxwell Woledzi, Fredrikstad, Erlend Dahl Reitan, Rosenborg.

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Maxwell Woledzi, Sigurd Kvile, Brage Skaret (Mads Nielsen fra 72.) – Simen Rafn (Daniel Eid fra 64.), Patrick Metcalfe, Júliús Magnússon, Stian Stray Molde – Sondre Sørløkk (Henrik Kjelsrud Johansen fra 72.), Morten Bjørlo (Oscar Aga fra 55.) – Maï Traoré (Jeppe Kjær fra 55.).

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan, Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Ulrik Yttergård Jenssen – Edvard Tagseth, Ole Selnæs, Sverre Nypan (Santeri Väänänen fra 82.) – Marius Broholm (Emil Frederiksen fra 88.), Noah Holm (Ole Sæter fra 59.), Jesper Reitan-Sunde.

Øvrig kamp lørdag: KFUM Oslo – Bodø/Glimt 1-1.

Spilt 17/4: Brann – HamKam 1-0.

Spilles søndag: Lillestrøm – Sarpsborg, Odd – Strømsgodset, Sandefjord – Haugesund, Tromsø – Kristiansund, Viking – Molde.









---