Tidligere VIF-spiller Opsahl på vei til Brann

BA meldte om nyheten først. Avisen har snakket med Opsahl etter at 24-åringen landet i Bergen sent mandag kveld.

– Det å bli Brann-spiller er noe jeg ser veldig fram til. Jeg har snakket litt med noen av spillerne jeg kjenner her, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Opsahl til BA.

Bergensavisen melder at Tromsø og Brann skal være enig i en overgang og at kun en medisinsk sjekk gjenstår. Det samme erfarer Nettavisen, som i likhet med BA melder om at det skal dreie seg en kontrakt ut 2028-sesongen for midtbanespilleren.

Opsahl erstatter dermed Sivert Heltne Nilsen, som ble solgt fra Brann til Aberdeen sist uke.

I Tromsø sist sesong var Opsahl en viktig brikke i laget som vant bronse i Eliteserien. Denne sesongen har det derimot blitt mindre spilletid for 24-åringen.

