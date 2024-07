Horneland forklarer salget av Brann-kapteinen: – Ønsket en lengre avtale

Brann-treneren forteller i et intervju med TV 2 at Aberdeen tok kontakt med klubben for et par uker siden.

– I denne bransjen har du ansvar for egen karriere. Sivert hadde halvannet år igjen av kontrakten, og ønsket en lengre avtale. Det fikk han ikke i Brann. Han fikk tilbud om en treårsavtale i Aberdeen, og kjente treneren fra før av. Når han ønsket det, så klarer jeg å akseptere det, forteller Horneland.

Heltne Nilsen har vært en sentral brikke på Brann-midtbanen i flere sesonger.

– Jeg fikk litt sjokk i går, men det er sånn fotballen er. Det er bare å ønske Sivert masse lykke til, sier Joachim Soltvedt til TV 2.

Midtbanemakker Felix Horn Myhre synes det er synd at kapteinen forlater Bergen.

– Han har vært viktig for oss, og vært vår kaptein. Han har ledet laget i hele perioden jeg har vært her.

Joakim Randa Berthelsen, litteraturviter, Brann-supporter og forfatter av boken «Brann: En historie om skandaler og kjærlighet», var blant dem som onsdag reagerte sterkt på overgangen.

– Kapteinen er den som skal stå fram når det virkelig gjelder. Når alt kollapser, skal kapteinen være den som drar omgivelsene opp og maner til innsats. Der har Sivert Heltne Nilsen sviktet fundamentalt over lengre tid. Han står igjen som en medgangskaptein som forlater skipet når det synker, sa Berthelsen til TV 2.

Heltne Nilsens siste kamp for Brann kom i 1-5-tapet mot Bodø/Glimt sist helg. Da ble han utvist etter ti minutter.

