Klaesson klar for polsk toppfotball: – Et litt uortodoks valg

Det skriver klubben på sine nettsider. Kontrakten strekker seg til sommeren 2027.

– Det er et litt uortodoks valg, innrømmer Klaesson overfor VG.

Keeperen gjorde sommeren 2021 overgang fra Vålerenga til Leeds, hvor han har slitt med spilletid. På tre år et fasiten fire kamper for A-laget og 30 for klubbens U21-lag.

– De (Rakow Czestochowa) har en ekstremt bra keepertrener. De er kjent for å utvikle bra målvakter i Polen. Nivået er bra og det blir et sted hvor jeg får spille fotball og utvikle meg som keeper, sier Klaesson.

23-åringen var fast inventar på Norges U21-landslag før han ble for gammel denne sesongen. Klaesson fikk totalt 20 kamper.

– Det har vært tøft til tider, men jeg har lært utrolig mye og hatt god dialog hele veien. Nå følte vi at det var riktig at jeg kom meg ut og fikk spilt kamper. Jeg har ingenting å klage på utover at jeg gjerne skulle spilt mer. Treningshverdagen og alt rundt har vært helt perfekt, sier han.

Rakow Czestochowa endte forrige sesong på 7.-plass i den polske toppdivisjonen.