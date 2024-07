Bergets måldobbel ga Sarpsborg-seier etter Liseth-utvisning

I løpet av første omgang pådro hjemmelagets Liseth seg to gule kort og ble utvist like før pause. To ganger kom han for hardt inn i svenske Aimar Sher.

Tross undertallet var det Haugesund som kom til de største sjansene, og etter 67 minutters spill kunne 17 år gamle Mathias Dahl Sauer sende hjemmelaget i ledelsen.

Sarpsborg fikk likevel utnyttet fordelen av å ha en mann mer. Innbytter Jo Inge Berget pirket inn utligningen drøyt ti minutter før full tid.

Haugesunds Claus Niyukuri måtte ut med skade på tampen, men da hadde hjemmelaget brukt opp alle byttene sine og måtte klare seg med ni mann. Det unyttet Berget da han scoret vinnermålet seks minutter på overtid.

Seieren gjør at Sarpsborg kommer opp på samme poengsum som Haugesund. Begge lagene står nå med 13 poeng. Sarpsborg blir liggende under nedrykksstreken med dårligere målforskjell.

Neste serierunde skal Sarpsborg spille hjemme mot Rosenborg. Den kampen spilles på fredag. Dagen etter får Haugesund bryne seg på Brann i Bergen, uten Liseth.

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 13. serierunde:

Haugesund – Sarpsborg 1-2 (0-0)

Haugesund stadion: 3641 tilskuere.

Mål: 1-0 Mathias Sauer (68), 1-1 Jo Inge Berget (79), 1-2 Berget (90).

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal.

Gult kort: Sondre Liseth, Egil Selvik, Troy Nyhammer, Haugesund, Arnau Casas, Henrik Meister, Anders Hiim, Sarpsborg.

Rødt kort: Sondre Liseth (45), Haugesund.

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Mikkel Hope (Troy Nyhammer fra 86.), Anders Bærtelsen, Ulrik Fredriksen, Oscar Krusnell – Anton Logi Lúdvíksson (Sory Diarra fra 58.), Julius Eskesen – Mathias Sauer (Claus Niyukuri fra 75.), Morten Konradsen, Sebastian Tounekti – Sondre Liseth.

Sarpsborg (4-2-3-1): Marko Ilic – Sander Christiansen, Arnau Casas (Jo Inge Berget fra 73.), Franklin Tebo, Anders Hiim – Jeppe Andersen (Anton Skipper fra 73.), Stefan Johansen – Eirik Wichne (Pawel Chrupalla fra 73.), Aimar Sher, Sondre Ørjasæter (Rafik Zekhnini fra 84.) – Henrik Meister (Martin Hoel Andersen fra 81.).

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Brann 5-1, HamKam – Tromsø 0-0, Haugesund – Sarpsborg 1-2, Molde – Lillestrøm 3-0.

Senere kampstart: Rosenborg – Odd (19.15).

Spilles mandag: Kristiansund – Fredrikstad (i Molde), Strømsgodset – Sandefjord.

---