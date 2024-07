Hardkjøret fortsetter for Manchester City-stjerne – tatt ut til OL i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram av nasjonens uttak til lekene i den franske hovedstaden.

Alvarez har vært gjennom et realt hardkjør siden sesongstarten i august i fjor, og 24-åringen har allerede spilt godt over 50 kamper for klubb og landslag. Han er en del av den argentinske troppen i årets Copa America, der VM-vinneren fra 2022 spiller kvartfinale natt til fredag norsk tid.

Manchester City-profilen startet 31 av 38 ligakamper forrige sesong. I tillegg ble det fem opptredener fra benken. På veien mot FA-cupfinale var han på banen i samtlige kamper, mens det i Champions League ble to kamper fra start og fem innhopp.

I tillegg til Alvarez er også Nicolás Otamendi og Geronimo Rulli blant de utvalgte.

OL-fotballen i Paris starter 24. juli, bare ti dager etter Copa America-finalen.

Det argentinske landslaget i OL ledes av Javier Mascherano.