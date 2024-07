Ronaldo fikk revansj etter straffebom – Portugal videre i fotball-EM etter drama

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter 120 målløse minutter måtte mandagens duell avgjøres på straffer. Der var Portugal til slutt best og kunne juble for avansement. Cristiano Ronaldo scoret etter at han tidligere i kampen bommet fra krittmerket.

Portugal-keeper Diogo Costa ble den store helten med sine tre redninger i straffesparkkonkurransen. Han holdt rett og slett nullen.

Ronaldo fikk sjansen til å score på straffespark på tampen av 1. ekstraomgang, men Slovenia-keeper Jan Oblak reddet på flott vis. I pausen mellom ekstraomgangene kunne man se en tårevåt Ronaldo bli trøstet av lagkameratene.

– Det er i en slags keeperhøyde, men det er enorm kraft. Det er en vanvittig redning av Oblak, fastslo Brede Hangeland på TV 2s sending.

Frankrike neste

Med fem minutter igjen fikk Slovenia-spiss Benjamin Sesko en kjempesjanse da han kom alene gjennom mot Portugal-keeper Costa. Sisteskansen reddet med en flott beinparade. Etterpå skulle han bli helten.

I fredagens kvartfinale står Frankrike på motsatt banehalvdel. Det oppgjøret spilles i Hamburg. Det er fra før klart at Spania møter Tyskland, mens England skal spille mot Sveits.

Portugal-trener Roberto Martínez sendte sitt sterkeste mannskap ut på banen etter å ha spart spillere i 0-2-tapet for Georgia i siste puljekamp.

Portugals spillere jubler da straffesparkene gikk deres vei. (Ariel Schalit/AP)

Sterk Oblak

Portugiserne tok kontroll på kampen og skapte mange farligheter. Cristiano Ronaldo kom seg til flere gode muligheter i 1. omgang, men ballen ville ikke i mål. Veteranen fikk prøve seg flere ganger på frispark fra gode posisjoner, og mange av dem tvang Slovenia-keeper Oblak i aksjon.

Da Atletico Madrid-målvakten også stoppet straffesparket, viste det seg umulig for Ronaldo å score. Han jakter på å bli den eldste til å score i et EM-sluttspill.

Tirsdag skal Romania – Nederland og Østerrike – Tyrkia gjøre opp om de siste kvartfinaleplassene.

---

FAKTA

EM menn mandag, åttedelsfinale:

Portugal – Slovenia 0-0 (0-0) e.o. (straffer 3-0)

Dommer: Daniele Orsato, Italia.

Gult kort: Vanja Drkusic, Zan Karnicnik, Jon Gorenc Stankovic, Jaka Bijol, Jure Balkovec, Slovenia.

Rødt kort: Matjaz Kek (105), Slovenia.

Portugal (4-3-3): Diogo Costa – João Cancelo (Nélson Semedo fra 116.), Rúben Dias, Pepe (Rúben Neves fra 116.), Nuno Mendes – Bruno Fernandes, João Palhinha, Vitinha (Diogo Jota fra 64.) – Bernardo, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão (Francisco Conceicão fra 75.).

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Jure Balkovec – Petar Stojanovic (Benjamin Verbic fra 85.), Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik (Josip Ilicic fra 105.), Jan Mlakar (Jon Gorenc Stankovic fra 74.) – Andraz Sporar (Zan Celar fra 74.), Benjamin Sesko.

---