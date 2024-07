Bellingham-gest etterforskes av Uefa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med sitt praktmål som sikret 1-1 på overtid, reddet Bellingham sitt England fra EM-exit og fiasko i åttedelsfinalen mot Slovakia søndag. I feiringen av scoringen gjorde han en gest som så ut til å være i retning Slovakia-benken.

Det skal nå etterforskes av Uefa, bekrefter organisasjonen selv på sin hjemmeside.

Uefa skriver at de vil «gjennomføre en disiplinær etterforskning angående et potensielt brudd på de grunnleggende reglene for anstendig oppførsel».

Bellingham selv påstår på X at gesten var «en intern vits mot noen nære venner som var på kampen.»

Engelskmannen understreker også at han har «ingenting annet enn respekt for hvordan Slovakias lag spilte»

England var minuttet unna å bli sendt ut av EM da Bellingham vartet opp med brassesparket som sørget for 1-1 og ekstraomganger.

I ekstraomgangene sørget Harry Kanes 2-1-mål for at England tok seg videre til kvartfinalen. England skal spille kvartfinale mot Sveits på lørdag.