Martínez-dobbel sikret Argentinas tredje strake seier i Copa America

Argentina åpnet gruppespillet med å slå Canada 2-0. Deretter ble det 1-0 mot Chile, før trippelen var komplett med 2-0 over Peru natt til søndag.

Lautaro Martínez satte inn begge Argentinas mål mot Peru, i det 47. og 86. minutt. Han er nå oppe i fire scoringer i turneringen.

Argentinas største stjerne, Lionel Messi, ble sittende på benken gjennom hele kampen. 37-åringen sliter med en muskelskade.

Argentina måtte også klare seg uten sin hovedtrener Lionel Scaloni. Scaloni var suspendert etter at Argentina var for sen ut av garderoben etter pause i begge de to foregående kampene – noe turneringsledelsen har slått hardt ned på.

Assistenttrener Walter Samuel ledet kampen i Scalonis fravær.

De regjerende Copa America-mestrene var klar for utslagsrundene allerede før Peru-kampen. Dit kommer også Canada som i natt spilte 0-0 mot Chile.

Canada ender som nummer to i gruppa med fire poeng, mens Chile og Peru ender på henholdsvis to og ett poeng. Argentina ble gruppevinner med ni poeng.