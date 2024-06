Superveteran Ruud med horribel straffebom: – Så stor at kamera ikke får det med seg

Odd klatrer dermed opp på 11.-plass på tabellen, mens KBK ligger ett poeng og to plasser høyere opp.

– Jeg synes vi spiller en ganske god kamp, det er helt utrolig at vi spiller uavgjort her i dag. Det er urettferdig, rett og slett, sa Ingebrigtsen til TV 2.

– Det var godt å se den gå inn, hvert fall. Det var på tide med en ny scoring, fortsatte han om 1-1-målet.

Vertene hadde alle tiders muligheter til å ta ledelsen i Skien. Etter bare åtte minutter spilte Bilal Njie inn til Ole Erik Midtskogen foran mål, som banket ballen i tverrliggeren.

Kjempebom

Et drøyt kvarter senere fikk de en ny kjempemulighet etter at Håkon Sjåtil felte Josef Baccay innenfor 16-meteren etter 24 minutter, og dommer Kristoffer Hagenes blåste straffe. Dessverre for vertene blåste superveteran Ruud ballen langt til høyre for mål.

– Han skyter rett og slett utenfor mål. Dette er det ikke så altfor ofte man ser. Bommen er så stor at kamera ikke får det med seg engang, sa Yaw Ihle Amankwah i TV 2s FotballXtra-studio.

40-åringen var heller ikke særlig imponert over eget skudd da han møtte rettighetshaveren etter de første 45 minuttene.

– Det er rett og slett et dårlig spark på ballen. Det skjedde denne gangen og det er dumt for oss, men jeg håper at vi klarer å snu dette, sa Ruud.

Reddet uavgjort

Og mens Odd sløste med sjansene sine, var KBK sylskarpe da de spilte seg inn i vertenes boks, ni minutter senere. Etter et nydelig forarbeid spilte Oskar Sivertsen ballen ut til Heine Bruseth på utsiden av boksen, som banket gjestene i ledelsen.

– Det er deilig. Det var bra sett av Oskar, og da var det bare for meg å sette den på mål, sa Bruseth til TV 2 i pausen.

Etter hvilen kom Odd seg til flere store sjanser, og med 21 minutter igjen på klokken satte Ingebrigtsen inn utligningen etter litt klabb og babb i feltet.

---

FAKTA

Eliteserien menn fredag:

Odd – Kristiansund 1-1 (0-1)

Skagerak Arena: 4018 tilskuere.

Mål: 0-1 Heine Bruseth (34), 1-1 Mikael Ingebrigtsen (69).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Etzaz Hussain, Odd, Christoffer Aasbak, Jesper Isaksen, Kristiansund.

Odd (4-3-3): André Hansen – Espen Ruud, Steffen Hagen, Tony Miettinen, Josef Baccay (Samuel Skjeldal fra 59.) – Filip Jørgensen, Etzaz Hussain, Tobias Svendsen (Syver Aas fra 59.) – Mikael Ingebrigtsen, Ole Erik Midtskogen, Bilal Njie (Bork Bang-Kittilsen fra 85.).

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil (Haakon Haugen fra 88.), Sebastian Jarl, Andreas Hopmark, Mikkel Rakneberg – Jesper Isaksen, Heine Bruseth (David Tufekcic fra 80.), Ruben Alte – Oskar Sivertsen (Christoffer Aasbak fra 60.), Hilmir Mikaelsson (Leander Alvheim fra 88.), Pape Guèye.

---