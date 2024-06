Strømsgodset tok sterkt poeng mot Brann i Bergen: – En kjempekamp

Et solid Strømsgodset-lag sto godt imot Branns offensiv gjennom samfulle 90 minutter.

– Jeg synes kampen er veldig åpen. Det er sjanser begge veier, og vi står på hele veien. Vi har også sjanser til å ta med oss tre poeng, så det er en kjempekamp. Vi tar med oss ett poeng herfra, sa Gustav Valsvik til TV 2 etter kampslutt.

Etter en drøy halvtime feilberegnet Japhet Sery Larsen en lang bakromsball, og Marcus Mehnert fikk en stor sjanse alene med Mathias Dyngeland. Landslagskeeperen kom seirende ut av duellen med en flott beinparade. Samme mann sto i veien med en sterk redning da Logi Tómasson forsøkte seg fra distanse like før pause.

– Jeg tenkte først at jeg skulle runde han, men så ser jeg at han stopper. Da forsøker jeg å legge den i lengste, og da får han en fot på den. Sånn er det, og jeg tenker ikke noe mer på det. Jeg prøver så godt jeg kan, sa Mehnert til TV 2 i pausen.

Frisk Godset-start

Strømsgodset åpnet friskt i Bergen, og drammenserne skapte flere farligheter i løpet av de første ti minuttene. I andre enden forsøkte Niklas Castro på en akrobatisk avslutning, men Branns nummer ni lyktes ikke med forsøket.

For Brann uteble imidlertid de helt store sjansene før hvilen.

Tjue minutter etter pause var innbytter Aune Heggebø nære nettkjenning, men avslutningen gikk like utenfor mål. Med få minutter igjen å spille fikk Heggebø foten på et godt innlegg, men spissen misbrukte sjansen til å bli den store helten. Gulljaktende Brann måtte dermed nøye seg med 0-0 på eget gress.

På gulljakt

Eirik Hornelands mannskap har vist gode takter så langt denne sesongen, og før fredagens kamp mot Strømsgodset hadde fjorårets sølvvinner plukket med seg tre seire på rad. I den siste kampen før sommerpausen vant de hele 5-0 hjemme mot Strømsgodset, og kun målforskjell skilte bergenserne fra tabelledelse før runden.

– Jeg har forventninger om at spillerne, om de ikke sier det, tenker at de er gode nok til å ta gull. Vi husker at de i fjor sommer fikk en alvorlig nedtur etter at de solgte noen spillere. Det er ingen spillere som er på vei ut nå, så nå havner de ikke i en skvis, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah før avspark.

Strømsgodset er på sin side nummer seks, ti poeng bak Brann.

FAKTA

Eliteserien menn fredag:

Brann – Strømsgodset 0-0 (0-0)

Brann stadion: 15.933 tilskuere.

Dommer: Sigurd Kringstad.

Gult kort: Ruben Kristiansen, Brann, Jostein Ekeland, Strømsgodset.

Lagene:

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Emil Kornvig, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre – Ulrik Mathisen (Magnus Warming fra 55.), Bård Finne (Aune Heggebø fra 63.), Niklas Castro.

Strømsgodset (3-4-1-2): Per Kristian Bråtveit – Jesper Taaje, Gustav Valsvik, Fredrik Kristensen Dahl – Lars Vilsvik (Dadi Dodou Gaye fra 88.), Herman Stengel, Jonas Therkelsen, Logi Tómasson – Marko Farji (Samuel Silalahi fra 88.) – Marcus Mehnert, Elias Hoff Melkersen (Jostein Ekeland fra 66.).

