Martin Ødegaard har prøvd det: Teknisk løsning skal gi raskere valg

De største talentene mellom 13 og 16 år er i sommer samlet på Norges Fotballforbunds talentleir i Porsgrunn, og der blir en nyvinning sentral. VR-brillene skal hjelpe fotballspillerne til å ta riktige beslutninger i pressede situasjoner.

Håpet er at det på sikt skal bidra til norsk landslagssuksess, opplyser forbundet.

– Vi skal i første omgang teste det ut på de tre talentleirene vi har det neste året. Med dette verktøyet kan vi følge utviklingen over tid, og spillerne får økt bevissthet på hva de skal jobbe med i klubbhverdagen, der den største utviklingen skjer. Trenerne får også et bedre grunnlag når de skal gi tilbakemeldinger, sier fagansvarlig for prosjektet Talent ID i NFF, Thomas Brantsæter.

Det er det norske selskapet Be Your Best som har utviklet en test av spilleforståelse i såkalt Virtual Reality (VR). Den går ut på at spillerne går gjennom ulike spillsituasjoner og blant annet får tilbakemelding på valgene de tar og måten de orienterer seg på fotballbanen. NFF har inngått et samarbeid med selskapet, finansiert av sponsor Equinor.

Gjør som Ødegaard

– Det er et samarbeid som gir spennende muligheter. Orientering og evnen til å ta raske og gode valg er helt avgjørende for å lykkes på det øverste nivået. Det er viktig for oss i landslagsskolen å konstant jakte etter måter å utvikle bedre spillere på, og vi er nysgjerrige på og har tro på at dette tiltaket kan bidra positivt i utviklingen av morgendagens landslagsspillere, sier Brantsæter.

Landslagskaptein Martin Ødegaard er blant spillerne som tidligere har brukt VR-brillene, og teknologien er også blitt tatt i bruk av enkelte aldersbestemte landslag. Internasjonalt står klubber som Borussia Dortmund, FC København og Wolverhampton på kundelisten.

– I Norge er VR har blitt testet ut av tidligere landslagstrenere og enkelte klubber ved noen anledninger, men dette er første gang det gjøres så systematisk og med spillere i disse årsklassene, forteller Brantsæter.

Flere prosjekter

Landslagsskolen består av rundt 10.000 spillere og 1500 trenere og starter med sonelag når spillerne fyller tolv år. Forskjeller i fysisk utvikling blant ungdom kan ha stor innflytelse på både talentutvikling, seleksjon og skadeutsatthet, derfor etablerte NFF prosjektet «Vekst og Modning», som Brantsæter leder.

Målet med prosjektet er å sette trenere i bedre stand til å forstå hvor den enkelte spiller er i sin utvikling.

– Prosjektet har pågått i noen år, og vi har lært mye. På talentleiren i Porsgrunn i fjor hadde vi for første gang «Future Team» bestående av gutter med stort potensial som her og nå er senere fysisk utviklet. For jentene har vi satt i gang et stort prosjekt rettet mot bedre spillere og færre skader blant de største talentene i hver krets, sier han.

– VR-testen er et tredje tiltak som vi tror og håper skal utvikle bedre spillere for framtiden, og samtidig gi oss verdifull innsikt på veien videre.