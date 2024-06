Ukrainas fotballhelter ute av EM med høyest poengsum

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Belgia stanget igjen i en EM-kamp, men tok seg videre i turneringen med 0-0 mot Ukraina. For motstanderen ble det exit i gruppespillet.

Det var følelsesladde Ukraina-spillere som enten la seg ned eller ruslet rundt på gressmatten i Stuttgart etter kampen. De hadde kjempet for sine landsmenn i et krigsherjet land og ønsket å bidra til håp og flere oppturer i EM.

Målforskjellen ødela

Slik skulle det ikke gå. Ukraina spilte en god kamp mot stjernespekkede Belgia og skapte også noen store sjanser. Men det ble en vrien kamp for gultrøyene som startet med en fembackslinje og først og fremst satset på defensiv trygghet.

– Det er blytungt. Men det er flere lag som ryker ut EM som ikke kan være stolte av det de har gjort. Det kan denne gjengen trygt være, kommenterte NRK-ekspert Alexander Schau.

Ukrainerne fikk til slutt svi for at det ble 0-3-tap mot Romania i første kamp. Målforskjellen ødela for kaptein Mykola Matvijenko og hans lagkamerater.

Misbrukte stor sjanse

Belgia åpnet onsdagens kamp best og fikk en stor mulighet etter seks minutter. Kevin De Bruyne spilte fri kraftspissen Romelu Lukaku, men sistnevnte kom noe i ubalanse og fikk ikke klem på skuddet fra skrå vinkel.

Utover i første omgang valgte belgierne å legge seg noe lavere i banen for å ta mindre risiko, og det gjorde at ukrainerne kom mer med i kampen. Georgij Sudakov gjorde en imponerende figur på midtbanen og var med på å sette opp småfarligheter.

Ukraina fikk også en stor sjanse til å ta ledelsen etter 41 minutter. Roman Jaremtsjuk ble spilt fri alene med keeper, men ble for uselvisk og forsøkte å sentre til Artem Dovbyk framfor å skyte selv.

Til pause sto det 0-0 etter en jevnspilt omgang, og ukrainerne ledet 3-2 i protokollen for skudd på mål.

Tamt

2. omgang ble en ganske tam affære. Lagene gjorde bytter i håp om at friske bein skulle skape noe, men det ble tynt med sjanser.

Etter vel 70 minutter ble det riktig nok aktivitet i begge bokser. Først reddet Anatolij Trubin godt fra Belgias Yannick Carrasco, mens Wout Faes gjorde en kjempeblokkering da Dovbyk skjøt fra fem meter like etter.

Sudakov spilte seg til en stor sjanse på overtid, men avslutningen gikk rett på keeper. Dermed endte Ukrainas EM-reise i Stuttgart onsdag kveld.

Begge lag ønsket seg seier. Belgia fordi de gjerne ville unngå Frankrike i åttedelsfinalen, Ukraina fordi de hadde svakest målforskjell i gruppen. Ettersom også Slovakia – Romania endte uavgjort, tok alle fire lagene i gruppa fire poeng. Belgia ble nummer to og Ukraina nummer fire.

Romania vant gruppen og møter enten Slovenia eller Nederland i åttedelsfinalen. Belgia møter Frankrike, mens Slovakia skal opp mot England eller Spania.

---

FAKTA

EM menn i Tyskland onsdag, gruppe E:

Ukraina – Belgia 0-0

Spilt i Stuttgart

Dommer: Anthony Taylor, England.

Gult kort: Artem Dovbyk, Ukraina, Wout Faes, Belgia.

Ukraina (3-2-3-2): Anatolij Trubin – Іllja Zаbаrnyj, Oleksandr Svatok (Andrij Jarmolenko fra 80.), Mykola Matvijenko – Оlеksаndr Tymtsjyk, Vitalij Mykolenko (Oleksandr Zintsjenko fra 58.) – Mykola Sjaparenko (Vlаdyslаv Vanat fra 69.), Volodymyr Brazjko (Taras Stepanenko fra 69.), Heorhij Sudakov – Artem Dovbyk, Roman Jaremtsjuk (Ruslan Malinovskyj fra 69.).

Belgia (4-2-3-1): Koen Casteels – Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate – Youri Tielemans (Orel Mangala fra 60.), Amadou Onana – Leandro Trossard (Yannick Carrasco fra 61.), Kevin De Bruyne, Jérémy Doku (Johan Bakayoko fra 76.) – Romelu Lukaku (Loïs Openda fra 89.).

---