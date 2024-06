Supporteralliansen mobiliserer mot VAR – skal kurse fotballfans som vil snu sin klubb

Det forteller en engasjert styreleder i Norsk Supporterallianse (NSA), Anders Kjellevold, til NTB. Han opplyser at den første samlingen med tre utvalgte supporterklubber skal holdes i september.

Dommerteknologien VAR ble innført i norsk eliteserie fra forrige sesong og har vært omdiskutert og upopulær blant mange. Et forsøk på å få flertall mot VAR på toppklubbenes årsmøter strandet i år, men supporteralliansen og deres støttespillere har ingen planer om å gi seg.

– Det pågår en diskusjon i norsk fotball nå, og vi ønsker at utfallet blir at VAR avvikles. For å få til det, må så mange klubber som mulig ha et vedtak mot VAR. Og det er ikke så lett. Her er det folk som gjør dette på fritiden. De trenger litt mer kunnskap om hvordan de organiserer seg, sier Kjellevold om NSAs nye initiativ.

Henter inn svensk supporterpioner

Kursingen handler ikke bare om å bli kvitt VAR, påpeker han. Utgangspunktet er å gi supporterklubbene mer kunnskap og hjelpe dem til å få flere medlemmer, for på den måten å stå sterkere.

– Vi mener jo at alle som er engasjert i norske fotballklubber, burde være medlem i klubbene sine og engasjere seg aktivt. De skal få kursing i det du trenger for å gjøre det. Å vite hvordan klubbene fungerer, hvordan du fremmer gode forslag, hvordan du argumenterer for de forslagene, hvordan du mobiliserer folk til å stille, og hvordan du snakker til mediene om saken din, sier NSAs styreleder.

Kursholder er svensken Tony Ernst, en pioner i organiseringen av det svenske supportermiljøet og tidligere leder i den svenske fotballsupporterunionen.

– Tony Ernst er en av de viktigste personene bak at Sverige klarte å stå imot blant annet at de skulle bryte opp medlemsstyrte klubber. Og de klarte også å stå imot VAR. Så han har veldig mye kunnskap å dele.

Sverige har enn så lenge ikke innført VAR, og det skjer heller ikke i 2025.

Håper å snu flertallet

Kjellevold fortsetter:

– Vi gjør ikke dette bare på grunn av VAR. For det er en del klubber der det er utfordringer, og der det trengs aktive medlemmer og deres stemmer. Men i denne sammenhengen er VAR-saken det viktigste akkurat nå.

– Det er en del klubber som har ganske svake og ulne vedtak (fra årsmøtene) når det gjelder denne saken. Dette er jo et spørsmål som er 100 prosent opp til supporterklubbene å ta tak i selv, men vi vil gi dem verktøyene til å kunne angripe saken bedre. Og en veldig direkte måte vi kan gjøre dette på, er ved å kurse dem i hvordan de kan jobbe for å få sine synspunkter hørt. Et viktig synspunkt der er selvfølgelig å stoppe VAR.

Ved årsmøtene i år var 22 av 32 toppklubber på herresiden for å beholde VAR. Blant eliteserieklubbene var 10 for og 6 imot, mens fordelingen var 8-8 blant klubbene som spilte med VAR hele 2023.

Det gir håp for VAR-motstanderne i NSA om å få snudd situasjonen.

– Det er ikke så veldig langt fram dit. Får du én klubb til å bli mot VAR, så er det én klubb mindre som er for VAR.

NTF: – Må akseptere at det er ulike syn

Blant dem som var lettet over VAR-flertallet på årsmøtene i vår, er Cato Haug. Han er styreleder i Norsk Toppfotball (NTF), interesseorganisasjonen til de 32 klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Han sier likevel at han ønsker det nye supporterinitiativet velkommen.

– Vi må akseptere at det er ulike syn, og at deler av supportermiljøene har det synet. Det må de selvfølgelig få lov til. Og at de skolerer seg for å levere gode saksunderlag, det er jo aldri feil, sier Haug til NTB, før han legger til:

– Så endrer ikke det vårt syn på VAR foreløpig. Vi mener fortsatt at det er en god løsning som gir mer fair play, færre skader og riktigere avgjørelser. Og vi ser også at det tar kortere tid nå for VAR-rommet og dommere å gjøre vurderinger.

– Om supporterklubbene skulle klare å snu trenden til et flertall for å avvikle VAR på årsmøtene neste år – hva da, Haug?

– Det medfører ikke nødvendigvis at VAR forsvinner. Hvis det skulle være slik (at flertallet snur), så har man fått et signal fra klubbene om at de, eller supporterne vil jeg si, ikke ønsker VAR. Og da må man ta med det i totalvurderingen. I tillegg er det mange andre parametere som spiller inn, selvfølgelig, sier han.

Foruten NTF er også Norges Fotballforbund og rettighetshaver TV 2 interesserte parter i saken. Dagens VAR-løsning er en del av TV-avtalen som varer til 2028.

Trussel mot det fotballfaglige?

Haug sier at både NTF og NFF kommer til å lytte til det klubbene kommer med av innspill. Men han bringer også opp en utfordring han mener man er nødt til å tørre å debattere.

– Dette er en ting jeg synes er utfordrende og som også utfordrer demokratiet vårt. Vi vet jo at mange klubber, både sportslig ledelse og klubbledelsen, ønsker å beholde VAR. Men så har man mobilisert til et årsmøte og fått et vedtak som gjør at klubben pålegges å være imot VAR. Det er helt uproblematisk, for det er demokrati i praksis. Men det er ikke uproblematisk når den typen vedtak utfordrer det faglige.

– Det er også en diskusjon som man å tørre å ta uten at man skal bli spikret for at man ikke er demokratisk eller ikke følger flertallsvedtak. Dette er en kompleks sak.

Innføringen av VAR ble vedtatt av styret i NFF i november 2021. Kjellevold påpeker NSAs syn på VAR:

– VAR er irriterende i seg selv fordi den stjeler øyeblikket, selvfølgelig. Men et av de andre problemene er jo at vi har innført en ting som ingen har bedt om. Og man gjør det gjennom bakdøren. Det er ikke måten å styre norsk fotball på. Dette er en demokratisk oppbygd organisasjon der vi har alle muligheter til å ta slike avgjørelser i plenum eller så åpent som mulig. Mer demokrati i norsk fotball burde alle ønske seg.

FAKTA

Dette er VAR-vedtakene i de 32 toppklubbene i fotball for menn per 26. juni:

For VAR (22):

Eliteserien: Fredrikstad, Haugesund, KFUM, Kristiansund, Molde, Odd, Sandefjord, Sarpsborg 08, Tromsø, Viking.

1. divisjon: Bryne, Egersund, Kongsvinger, Levanger, Mjøndalen, Moss, Ranheim, Raufoss, Sandnes Ulf, Sogndal, Aalesund, Åsane.

Imot VAR (10):

Eliteserien: Bodø/Glimt, Brann, HamKam, Lillestrøm, Rosenborg, Strømsgodset.

1. divisjon: Lyn, Stabæk, Start, Vålerenga.

