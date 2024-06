Romania og Slovakia videre i EM etter underholdende kamp

Det ble uavgjort også mellom Belgia og Ukraina, og alle lag i gruppa endte på samme poengsum. Mens Danmark ble toer i sin gruppe med tre poeng, ble Ukraina sist i sin gruppe og utslått av turneringen med fire.

Ondrej Duda nikket Slovakia i ledelse vel midtveis i første omgang, men Razvan Marin utlignet på et VAR-straffespark før pause.

Både Romania og Slovakia ville være garantert avansement med uavgjort onsdag, og det ble fra enkelte hold skumlet om at det kanskje kunne bli en gjentakelse av «skammen i Gijón» fra VM i 1982, da Vest-Tyskland og Østerrike trillet ball midt på banen i 80 minutter på resultatet som ville sende begge videre på bekostning av Algerie.

Det var intet som tydet på noe slikt straks kampen kom i gang. På den dårlige banen og i heten i Frankfurt gikk Slovakia rett i strupen på Romania, som slo tilbake med eget offensivt spill. Det ble raskt sjanser på begge sider.

I det 11. minutt la backen Andrei Ratiu ut på et dribleraid og kom til avslutning i feltet etter veggspill med Florinel Coman, men Slovakias keeper Martin Dúbravka kastet seg og reddet.

Livsfarlig

I det 22. minutt tok slovakiske Lukás Haraslín et livsfarlig frispark fra venstre. Dávid Hancko og lagkaptein Milan Skriniar var begge millimeter fra å gi ballen den nødvendige retningsendring, men den forsvant rett utenfor lengste stolpe.

To minutter senere kunne Slovakia juble. Peter Pekarik ble spilt fram på høyresiden med en flott crosspasning, og han trillet ballen ut til Juraj Kucka. På hans innlegg fikk Duda gå opp helt alene og nikke ballen i hjørnet.

Scoringen sendte Romania fra første- til fjerdeplass på tabellen, og Slovakia fra tredje til første.

Romania fikk veien tilbake i kampen, og til tabelltopp, med et VAR-straffespark. I det 34. minutt prøvde Ianis Hagi å drible seg inn i feltet fra høyresiden etter en ballerobring høyt på banen. Hancko traff ham på foten 20 centimeter utenfor 16-meterstreken, men i Hagis fall var det kontakt med Hanckos bein også innenfor.

Den tyske dommeren Daniel Siebert dømte først frispark, men etter en langvarig VAR-sjekk fikk han beskjed om at det skulle være straffe. Nesten tre minutter etter forseelsen kunne Marin knalle ballen i mål.

Store sjanser

Slovakia kom best i gang etter pause og skapte noen halvsjanser det første kvarteret av omgangen, men så gnistret Romania til. I det 61. minutt kom Marin til skudd etter en frekk tunnel fra Hagi, men Dubravka slo ut. Sekunder senere skjøt Denis Dragus centimeter over lengste kryss.

Mens et tordenvær rullet inn over Frankfurt, og himmelens sluser åpnet seg, svarte Slovakia. David Strelec ble i det 64. minutt satt opp av Pekarik og skjøt hardt fra 15 meter, men Florin Nita svarte med en beinparade.

Rett etter skjøt Haraslin rett utenfor lengste stolpe.

Ganske naturlig sank risikoen lagene var villig til å ta i slutten av kampen, og det ble lenger mellom sjansene, men uten at lagene sluttet å angripe. For begge lag ville et baklengsmål bety EM-exit, men et slovakisk vinnermål ville gitt gruppeseier og på papiret lettere motstand i cupspillet.

Romania er gruppevinner og møter Slovenia eller Nederland i München tirsdag. Slovakia ble nummer tre og møter Spania eller England i åttedelsfinale.









(©NTB)