Ny «rekord» i England og Danmarks EM-gruppe – mesterskapets klart laveste målsnitt

Begge de to siste kampene i gruppe C endte 0-0. Det har aldri skjedd tidligere i EM-historien, skriver Opta.

På de seks kampene i gruppen ble det kun scoret sju mål. Det utgjør et snitt på 1,17 nettkjenninger per kamp.

I Gruppe A, med Tyskland, Skottland, Sveits og Ungarn, ble det til sammenligning scoret 17 mål (2,83 i snitt). I gruppe B endte målsnittet på 2,33 (14 mål), mens det i gruppe D var 2,5 mål i snitt (15 nettkjenninger).

Før den siste puljerunden i gruppe E og F lyder målsnittet på henholdsvis 2,25 (9 mål på fire kamper) og 3 (12 mål på fire kamper).

Østerrikes overraskende 1.-plass i gruppe D gjør at den ene delen av sluttspillstreet potensielt kan by på mange storkamper i resten av mesterskapet. Dersom forhåndsfavorittene innfrir i sine åttedelsfinaler, kan det bety Spania-Tyskland og Frankrike-Portugal i to av de fire kvartfinalene.