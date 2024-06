England sikret gruppeseieren uten å imponere

Uavgjortresultatet holder til gruppeseier for England ettersom også Danmark – Serbia endte 0-0. Engelskmennene går videre fra gruppespillet med fem poeng. Slovenia spilte uavgjort i tre kamper og er videre som en av de fire beste treerne.

– Snakk om å hangle seg videre. De er gruppevinnere, ingen kan ta fra dem det. Jeg er bekymret på Englands vegne for hvordan det skal gå når de møter bedre motstand, sa NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

Gareth Southgates menn har også underveis i mesterskapet fått kritikk for å spille for tafatt angrepsfotball, og for at de angivelig har gitt fra seg initiativet etter å ha tatt ledelsen både mot Serbia (1-0) og Danmark (1-1).

Stjernespiss og kaptein Harry Kane forsvarte likevel eget lags innsats.

– Dette var målet før vi startet, å toppe gruppa og ha kontroll på vår egen skjebne. Det er det vi gjorde. Det var en tøff kamp, men jeg synes vi spilte mye bedre enn i forrige kamp. Mye mer energi og bedre med ballen. Vi kunne bare ikke finne den siste pasningen eller avslutningen, sa Kane rett etter kampen.

Annullert mål

Men det var ikke et gnistrende England som prøvde å overbevise kravstore fans mot Slovenia. Noen ganger, da de maktet å sette fart offensivt og la ballen gå med få berøringer, skapte de derimot farligheter.

Et eksempel var etter 19 minutter da et flott angrep endte med at Bukayo Saka satte ballen i mål, men scoringen ble annullert fordi Phil Foden var i offside i oppbyggingen.

Slovenias største trussel var spissen Benjamin Sesko. Han testet Jordan Pickford ved et par anledninger, men Englands målvakt hadde tilsynelatende kontroll.

Tafatt

Utover i 2. omgang fikk man et kampbilde som antydet at de slovenske spillerne var mer slitne enn de engelske, men de forsvarte seg godt og slapp til lite. Kane var mer involvert enn i forrige kamp mot Danmark, men han kom ikke til store sjanser.

– Hør her. Disse kampene er skikkelig tøffe. Vi har vært i cupspillet før og steppet opp. Og vi kan gjøre det igjen. Men det blir vanskelig, sa Kane.

England hadde i overkant av 70 prosent ballbesittelse og hadde relativt god kontroll, men kritikken fra supporterne kommer neppe til å stilne etter en målløs og tam kamp.

I åttedelsfinalen skal England opp mot en treer fra enten gruppe D, E eller F.

Slovenia, som er blant Norges nasjonsligarivaler i høst, skal møte enten Portugal eller vinneren av gruppe E, som kåres onsdag.

---

FAKTA

EM menn tirsdag, siste runde, gruppe C:

England – Slovenia 0-0

Spilt i Köln

Dommer: Clement Turpin, Frankrike.

Gult kort: Kieran Trippier, Marc Guéhi, Phil Foden, England, Erik Janza, Jaka Bijol, Slovenia.

England (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi, Kieran Trippier (Trent Alexander-Arnold fra 83.) – Conor Gallagher (Kobbie Mainoo fra 45.), Declan Rice – Bukayo Saka (Cole Palmer fra 70.), Jude Bellingham, Phil Foden (Anthony Gordon fra 88.) – Harry Kane.

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik, Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza (Jure Balkovec fra 90.) – Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Timi Max Elsnik, Jan Mlakar (Jon Gorenc Stankovic fra 84.) – Andraz Sporar (Zan Celar fra 84.), Benjamin Sesko (Josip Ilicic fra 74.).

---