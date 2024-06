Danmark videre i EM, møter Tyskland i neste runde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Christian Eriksen satte dansk rekord med sin 133. landskamp, og han var involvert i de fleste av Danmarks sjanser til å avgjøre kampen til sin fordel.

Så lenge det sto 0-0 både i München og mellom England og Slovenia i Köln, var det hårfine marginer mellom Danmark og Slovenia om 2.- og 3.-plass i gruppa. Lagene kunne ikke skilles verken på poeng, innbyrdes oppgjør (1-1), målforskjell, og dermed var gule kort neste kriterium. 6-6 var stillingen der etter at Danmark og Slovenia innkasserte to hver tirsdag.

Det betyr at Danmark tok 2.-plassen bak England fordi laget var høyere rangert enn Slovenia i kvalifiseringen. Som gruppetoer blir det åttedelsfinale mot Tyskland i Dortmund lørdag.

Slovenia er videre som treer, men må vente på sin motstander.

Tamt Serbia

Danmark sto for det lille som var av muligheter i den første omgangen. Serbia måtte vinne for å ha en reell mulighet til å gå videre, men slik så det ikke ut.

Det var Kasper Hjulmands lag som spilte og prøvde å skape noe, og noen ganger ble det farlig foran Predrag Rajkovic i det serbiske målet. Etter et kvarter stupte Alexander Bah inn for å nå Joakim Mæhles innlegg. Han ble holdt av Andrija Zivkovic, som slapp tidlig nok til at dansken fikk hodet på ballen og dommeren lot være å blåse. Ballen forsvant utenfor.

I det 21. minutt brøt Rasmus Højlund en serbisk pasning og satte opp Christian Eriksen, som viste fram skuddfoten fra nesten 25 meter. Ballen hadde retning mot hjørnet, men Rajkovic fikk noen fingre på den og ga hjørnespark.

Halvannet minutt senere lå ballen i mål. Rasmus Wind sto foran keeper og fikk ballen over streken da et hjørnespark fra Eriksen skrudde inn foran mål, men TV-bildene viste klart at serven hadde vært utenfor banen.

Serbia innledet kampen med sterke offensive navn som Dusan Vlahovic, Luka Jovic og Dusan Tadic på benken. Ved pause kom Tadic og Jovic inn, og det var et friskere og mer offensivt Serbia som innledet den andre omgangen.

Kortvarig jubel

I det 53. mål jublet serberne noen sekunder etter at Jovic ble spilt gjennom og Joachim Andersen sparket ballen i eget mål i forsøket på å klarere, men Jovic var så vidt offside da han ble spilt fram av Tadic.

Hjørnespark var fortsatt et farlig våpen for danskene, og i det 65. minutt fikk Jannik Vestergaard nikke ganske uforstyrret på Eriksens corner, men ballen gikk rett på keeper.

Kasper Dolberg skrek etter straffespark da han kort etter å ha blitt byttet inn mente at en dytt i ryggen fra Nikola Milenkovic hindret ham i å nå et innlegg fra Mæhle, men dommeren var ikke enig.

Midt i 2. omgang kom også Juventus-spiss Vlahovic inn for Serbia, for å jage målet som ville gi avansement. Aleksandar Mitrovic fikk en ypperlig skuddsjanse i det 81. minutt, men sendte ballen utenfor lengste stolpe.

Sergej Milinkovic-Savic hadde den siste muligheten på overtid, men han greide ikke å overliste Kasper Schmeichel.

Midtbaneterrieren Morten Hjulmand, som av sin tidligere trener Ståle Solbakken (fra tiden i FCK) er beskrevet som «litt loco», mister åttedelsfinalen etter at han fikk gult kort for å kaste seg inn i en duell med Ivan Ilic uten å være i nærheten av å nå ballen.

---

FAKTA

EM menn tirsdag, siste runde, gruppe C:

Danmark – Serbia 0-0

Spilt i München

Dommer: Francois Letexier, Frankrike.

Gult kort: Jonas Wind, Morten Hjulmand, Danmark, Nikola Milenkovic, Aleksandar Mitrovic, Serbia.

Danmark (3-4-1-2): Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard – Alexander Bah (Victor Kristiansen fra 76.), Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand (Thomas Delaney fra 76.), Joakim Mæhle – Christian Eriksen (Yussuf Poulsen fra 87.) – Jonas Wind (Andreas Skov Olsen fra 45.), Rasmus Højlund (Kasper Dolberg fra 58.).

Serbia (3-4-2-1): Predrag Rajkovic – Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic, Strahinja Pavlovic – Srdjan Mijailovic (Filip Mladenovic fra 73.), Ivan Ilic (Dusan Vlahovic fra 67.), Nemanja Gudelj (Luka Jovic fra 45.), Andrija Zivkovic – Lazar Samardzic (Dusan Tadic fra 45.), Sasa Lukic (Sergej Milinkovic-Savic fra 86.) – Aleksandar Mitrovic.

---