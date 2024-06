Gjengaar scoret sitt første MLS-mål – slo Rosteds lag

Målet var nordmannens første i MLS. 20-åringen fra Horten ble solgt fra Odd til New York foran årets sesong.

Lørdag markerte han seg i et heftig regnvær på New York-lagets stadion i Harrison, New Jersey. Wiki Carmona brøt på Torontos halvdel og førte ballen framover før han fant Gjengaar på bakre stolpe med en god crossball.

Nordmannen hadde løpt seg fri og kunne styre inn 2-0-målet. Elias Manoel og Cameron Harper scoret også for hjemmelaget.

Ble stoppet

Kampen ble utsatt i over halvannen time etter at den ble stoppet etter ti minutters spill. Mange tilskuere satt trofast på tribunen og ventet.

– Takk for at dere kom på kampen, og for at dere ble her til tross for forholdene. Jeg håper dere kommer på neste kamp for å se flere mål, sa Gjengaar i en melding til fansen.

Den tidligere Odd-kanten spilte 64 minutter før han ble erstattet av Harper. Sigurd Rosted spilte hele kampen i Toronto-forsvaret.

Flere nordmenn i aksjon

Gjengaar var eneste nordmann med seier i MLS lørdag. For to andre ble det uavgjort, mens fire måtte tåle tap i helgens runde.

Tomas Totland og St. Louis City spilte 1-1 hjemme mot Stian Gregersen og Atlanta United.

Amahl Pellegrino og San Jose Earthquakes gikk på et stygt 2-6-tap borte mot Los Angeles FC i en kamp der nordmannen ble tatt av til pause. Det ble også nederlag for Jakob Glesnes i Philadelphia Union (0-2 for Charlotte) og Birk Risa i New York City (0-1 for Nashville). I tillegg var Bjørn Inge Utvik ubenyttet reserve da Vancouver Whitecaps røk 0-2 for Portland Timbers.