Bisarr scoring fra egen halvdel: – Noe av det verste jeg har sett

Før søndagens kamp var det bare Vålerenga som hadde klart å reise fra Åsane Arena med tre poeng denne sesongen.

Moss ledet 2-0 til pause, men etter hvilen reduserte Knut Haga, og Åsane jaktet på utligningen. Men Moss fikk 3-1-scoringen sin etter en tabbe av Lillevik.

Keeperen sto på 20 meter og så seg om etter pasningsalternativer. Moss-presset betalte seg, Lillevik mistet kontrollen på ballen, og Sebastian Pedersen satte inn 3-1 i tomt mål.

Like før slutt skulle vondt bli til verre for Lillevik. 29-åringen var uoppmerksom på det som mest så ut som en klarering fra Kristoffer Lassen Harrison 60 meter fra mål. Lillevik feilberegnet, og ballen gikk over ham og i mål.

– Det er noe av det verste jeg har sett, sa TV 2-ekspert Petter Bø Tosterud.

Thomas Jakobsen og Noah Alexandersson scoret Moss' to første mål. Thomas Myhres menn ligger på 3.-plass med like mange poeng som overraskelseslaget Egersund som for øyeblikket ligger an til direkte opprykk.

Åsane tar sommerferie på 13.-plass. Laget har like mange poeng som Start på nedrykkskvalifisering.

Lyn venter for de oransjekledde når 1. divisjon sparkes i gang igjen 20. juli.