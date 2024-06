Serbia truer med å trekke seg fra fotball-EM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var under onsdagens møte mellom Kroatia og Albania at episodene serberne reagerer på skal ha oppstått. Ifølge den serbiske allmennkringkasteren RTS skal det ha blitt sunget «Drep, drep, drep serbere».

Både albanske og kroatiske fans skal ha stått bak syngingen.

I et intervju med RTS kaller generalsekretær Jovan Šurbatović i Serbias fotballforbund oppførselen for skandaløs. Han ber nå Det europeiske fotballforbundet (Uefa) komme på banen.

– Først og fremst vil jeg takke fansen vår for støtte i kampen mot England, og jeg håper at vi skal slå Slovenia. Det som skjedde, er imidlertid skandaløst, og vi vil be Uefa om sanksjoner. Hvis ikke vil vi måtte vurdere å ikke fortsette denne turneringen, er Šurbatović sitert på.

Kan bli straffet selv

Han legger videre til at han tror Uefa vil ta tak i mandagens episode.

– Vi vil be Uefa om å straffe forbundene til begge lag. Vi ønsker ikke å delta her hvis Uefa ikke straffer dem. Hvis ikke må vi tenke på hvordan vi skal gå videre, sa Šurbatović.

Uefa har allerede åpnet flere disiplinærsaker mot det serbiske forbundet etter at fans viste et uønsket banner i kampen mot England søndag.

Det aktuelle banneret skal ha formidlet «en provoserende melding uegnet for en idrettsbegivenhet», het det i etterkant fra Uefa.

Fotballforbundet i Kosovo skal ha rettet en klage knyttet til serbiske flagg, sanger og bannere som formidlet «politiske, sjåvinistiske og rasistiske meldinger mot Kosovo» under søndagens oppgjør.

Møter Slovenia torsdag

Uefa bekreftet dagen derpå at det vil bli gjennomført en etterforskning rundt «påstått diskriminerende oppførsel» fra serbiske fans.

Supporterne skal også ha kastet gjenstander på banen under 0-1-tapet.

Kosovo erklærte uavhengighet fra Serbia i 2008, men myndighetene i Beograd anerkjenner det ikke.

Serbia spiller sin andre kamp i EM mot Slovenia torsdag.

Les også: Fotball-EM, dag for dag