Skjelvik returnerer til Norge – klar for Stabæk

Stabæk opplyser om avtalen på sine nettsider onsdag.

Skjelvik kommer fra et opphold i kypriotiske Apollon Limassol. Han spilte for Stabæk og Rosenborg før han i 2018 flyttet utenlands. Der har han spilt for Los Angeles Galaxy, Odense og sist Apollon Limassol.

– Det føles veldig bra å være tilbake. Det er ikke mye som er forandret her, så det føles som å komme hjem igjen. Det har vært et ønske hele tiden at det er Stabæk jeg vil tilbake til og komme hjem til. Nå var timingen bra, sier Skjelvik.

Forsvarsprofilen har signert på en avtale ut 2026. Han vil være spilleklar etter sommerpausen når Stabæk møter Raufoss 20. juli.

Stabæk er nummer sju i 1. divisjon.