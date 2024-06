Kroatias stjernegalleri lever farlig etter 2-2 i EM - Albania utlignet langt på overtd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I første EM-kamp scoret Albania det raskeste mål i EM-historien, etter 23 sekunder. Onsdag noterte Gjasula det seneste utligningsmål i en EM-kamp som ikke er gått til ekstraomganger, etter 94 minutter og 23 sekunder.

– Vi må nyte dette, for vi spilte mot et av de beste lagene i EM. Med litt flaks kunne vi til og med ha slått dem, sa Albania-spiller Jasir Asani.

– Dette er grunnen til at alle elsker fotball. Noen ganger scorer man selv i sluttsekundene, andre ganger slipper man inn, sa Kroatia-spissen Andrej Kramaric, som scoret på sin 33-årsdag.

Det så ut til at Kroatia hadde snudd kampen i sin favør. Først utlignet Kramaric til 1-1 i det 74. minutt, og bare 147 sekunder senere gjorde et selvmål av nevnte Gjasula at Kroatia var i ledelsen. Likevel ble det bare ett poeng.

Albanias Klaus Gjasula jubler etter utligningen på overtid. (Ebrahim Noroozi/AP)

Lever farlig

Kroatene lever farlig etter at de tapte 0-3 for Spania i åpningskampen i det som blir betegnet som «dødens gruppe».

Nå må Kroatia vinne mot Italia 24. juni for at det skal bli avansement, eventuelt som ett av de fire beste treerlagene.

På papiret skal Kroatia være et av fotball-EMs beste lag, men i praksis har det ikke sett slik ut, og lenge så det heller ikke slik ut mot Albania.

Albania ledet fullt fortjent etter de første 45 minuttene, men laget har bare ett poeng på de to første kampene og må vinne mot Spania i den siste kampen for å avansere.

Det kan bli vanskelig.

Tok ledelsen på ny

Albania scoret allerede etter 23 sekunder i 1-2-tapet for de regjerende europamesterne fra Italia. I kampen mot Kroatia tok det 10.21 minutter før ballen satt i nota. En innsvinger av Jasir Asani ble headet inn av Sparta Prahas Qazim Laci.

Ledelsen kunne ha blitt doblet da Inters Kristjan Asllani kom alene med keeper etter drøye halvtimen. Bare sterkt keeperarbeid av Dominik Livakovic hindret en ny scoring. En potent Asllani var blant banens aller beste spillere de første 45 minuttene, og til tross for at Kroatia var gode til å trille ball ledet Albania fullt fortjent ved halvtid.

Tungt press

Kroatia ble et langt bedre lag da ungguttene Mario Pasalic og Luka Sucic kom inn til 2. omgang, og laget presset de første 30 minuttene etter hvilen, men albanerne forsvarte seg godt lenge og var dyktige til å ta vare på mulighetene de fikk på Volkparkstadion i Hamburg.

Men til slutt ble presset for stort, og i det 74. minutt hadde de fått nok. Kroatia puttet to kjappe og hadde alt i egne hender før Albanias overtidsmål skapte balanse i regnskapet.

Spania og Italia møtes i gruppe B torsdag.

---

FAKTA

EM menn i Tyskland onsdag, gruppe B:

Kroatia – Albania 2-2 (0-1)

46.784 tilskuere i Hamburg

Mål: 0-1 Qazim Laci (11), 1-1 Andrej Kramaric (74), 2-1 Klaus Gjasula (selvmål 76), 2-2 Gjasula (90+5).

Dommer: Francois Letexier, Frankrike.

Gult kort: Elseid Hysaj (77), Mirlind Daku (90+3), Klaus Gjasula (90+7), Albania, Ivica Ivusic (87), Kroatia.

Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Ivan Perisic (Borna Sosa fra 84.) – Luka Modric, Marcelo Brozovic (Mario Pasalic fra 46.), Mateo Kovacic – Lovro Majer (Luka Sucic fra 46.), Bruno Petkovic (Ante Budimir fra 69.), Andrej Kramaric (Martin Baturina fra 84.).

Albania (4-3-3): Thomas Strakosha – Elseid Hysaj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti, Mario Mitaj – Kristjan Asllani, Ylber Ramadani (Arbër Hoxha fra 85.), Qazim Laci (Klaus Gjasula fra 72.) – Jasir Asani (Taulant Seferi fra 64.), Rey Manaj (Mirlind Daku fra 85.), Nedim Bajrami.





---