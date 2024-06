Slik blir Premier League-sesongen: Haaland og City innleder med storkamp mot Chelsea

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag klokken 10 norsk tid ble terminlista for 2024/25-sesongen i Premier League sluppet. Det betyr at anglofile norske fotballsupportere kan starte planleggingen av nye turer til England.

380 kamper har fått sin plass i sesongplanen som nå foreligger.

Premier League-åpningen finner sted helgen 17. og 18. august. Det er temmelig nøyaktig tre måneder etter at forrige sesong ble rundet av.

Manchester City er regjerende mester og blir laget å slå også den kommende sesongen. Haaland og lagkameratene innleder altså sesongen mot Chelsea søndag 18. august.

Den kampen blir et møte mellom City-manager Pep Guardiola og den nye Chelsea-sjefen Enzo Maresca. De kjenner hverandre svært godt. Så sent som i 2022/23-sesongen var Maresca Guardiolas trenerassistent i City.

Fire midtukerunder

Martin Ødegaard og Arsenal skal på sin side ut mot Wolves i den første serierunden. Den første storduellen mellom Ødegaard og Haaland spilles allerede 21. september. Da møtes forrige sesongs to beste lag i Manchester.

Liverpools ferske manager Arne Slot skal lede laget sitt mot nyopprykkede Ipswich i første runde, mens Manchester United skal i aksjon i sesongens aller første oppgjør, fredag 16. august. Motstander er Fulham på Old Trafford.

Om Manchester City får en tøff start på sesongen, ser avslutningen langt enklere ut. Crystal Palace, Everton, Aston Villa, Wolves, Southampton, Bournemouth og Fulham er motstander i de sju siste rundene.

I perioden 25. januar til 25. februar skal samtidig Haaland og lagkameratene ut mot Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool og Tottenham på rad og rekke. Det blir tøffe tak.

Avslutningen på 2024/25-sesongen er lagt til søndag 25. mai. Da spilles som vanlig kampene på samme tidspunkt.

Totalt er det lagt opp til fire midtukerunder kommende sesong.

Tar hvilegrep

Premier League har også opplyst at det vil bli tatt grep for å gi klubbene mer hvile i løpet av de tre kamprundene som skal spilles i juleperioden. Det innebærer at ingen klubb skal ha mindre enn 60 timer mellom hvert oppgjør.

City-manager Pep Guardiola er blant dem som har vært oppgitt over kampbelastningen laget hans har vært påført de siste sesongene.

Kommende sesong blir det for øvrig ingen kamp på julaften, 24. desember 2024. Det var det i fjor. Da spilte Chelsea mens klokkene ringte julen inn.

Ipswich, Leicester og Southampton er de tre nyopprykkede lagene. Førstnevnte får et brutalt møte med toppdivisjonen i form av Liverpool og Manchester City i de to første kampene.

Slik ser de tre viktigste rundene i sesongen ut:

1. runde (16. - 19. august):

Manchester U. – Fulham, Ipswich – Liverpool, Arsenal – Wolverhampton, Everton – Brighton, Newcastle U. – Southampton, Nottingham – Bournemouth, West Ham – Aston Villa, Brentford – Crystal Palace, Chelsea – Manchester C., Leicester – Tottenham.

Boxing Day (26. desember):

Bournemouth – Crystal Palace, Arsenal – Ipswich, Brighton – Brentford, Chelsea – Fulham, Liverpool – Leicester, Manchester C. – Everton, Newcastle U. – Aston Villa, Nottingham – Tottenham, Southampton – West Ham, Wolverhampton – Manchester U.

38. og siste runde (25. mai):

Bournemouth – Leicester, Fulham – Manchester C., Ipswich – West Ham, Liverpool – Crystal Palace, Manchester U. – Aston Villa, Newcastle U. – Everton, Nottingham – Chelsea, Southampton – Arsenal, Tottenham – Brighton, Wolverhampton – Brentford.