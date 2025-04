Guardiola om Haaland-skaden: – Han blir ute i fem til sju uker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen ble skadet i søndagens FA-cupkamp mot Bournemouth. City vant 2-1 i en kamp der Haaland scoret og brente straffespark før han måtte av etter en time.

Etter kampen ble Haaland avbildet på krykker og med en støttestøvel på venstrefoten.

City bekreftet mandag at nordmannen har pådratt seg en skade i venstre ankel. Det fremgikk av en oppdatering på klubbens nettsider.

– Legene har fortalt meg mellom fem og syv uker, så forhåpentligvis er han klar mot slutten av sesongen og til klubb-VM, sa manager Guardiola tirsdag.

– Jeg ønsker ham god bedring, la spanjolen til.

Haaland skal til spesialist for å få fastslått det fulle omfanget av skaden.

– Forventningen er at Erling vil være klar i tide til å spille en rolle innen utgangen av denne sesongen, inkludert under sommerens klubb-VM, het det fra City mandag.

Haaland scoret nylig i begge kampene da Norge slo Moldova (5-0) og Israel (4-2) i VM-kvalifiseringen. Nå er spørsmålet om han rekker landskampen mot Italia på Ullevaal i juni.

Det oppgjøret er drøye to måneder unna.

City mister Haaland på et ugunstig tidspunkt. Laget er klar for semifinale i FA-cupen og kjemper samtidig for å være blant Premier League-lagene som kommer med i Champions League neste sesong.

Les også: Ankelskadet Haaland skal til spesialist – ute på ubestemt tid