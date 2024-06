Caroline Graham Hansen scoret sitt 21. seriemål – blir toppscorer i Spania

Før kampen lå Graham Hansen og lagvenninne Salma Paralluelo likt med 20 mål. Paralluelo var ikke i troppen, og dermed hadde den norske stjernen sjansen til å ta tittelen alene.

Men hun måtte vente lenge på å juble. Vicky López og Patri Guijarro sørget for at Barcelona gikk opp i 2-0 med 20 minutter igjen, og i det 88. spilleminutt løsnet det for Graham Hansen som scoret til 3-0. Graham Hansen står nå med 21 mål. Sevilla-spiller Cristina Martin-Prieto skal spille senere søndag og står med 16 mål, og dermed skal mye til for at hun nekter norsk toppscorertittel.

Dermed avsluttet Barcelona sesongen med nok en triumf. Katalanerne endte sesongen 15 poeng foran annenplass Real Madrid.

Graham Hansen spilte hele kampen for Barcelona søndag. Ingrid Syrstad Engen startet på benken, men kom inn til 2. omgang. Barcelona vant også mesterligaen denne sesongen med finaleseier over Lyon.

Real Sociedad-spiss Synne Jensen blir nummer fem på toppscorerlisten denne sesongen med 14 nettkjenninger. Vilde Bøe Risa scoret ett mål for Atlético Madrid.

Barcelona har vunnet seriemesterskapet fem ganger på rad. Som seriemester går Barcelona rett inn i puljespillet i mesterligaen neste sesong. Real Madrid og Atlético Madrid skal spille kvalifisering.

(©NTB)