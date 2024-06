Henning Berg har sagt opp i AIK: – Uenige om veien videre

Det opplyser klubben på sin nettside.

AIK har tapt fem av de sju siste kampene i Allsvenskan og er på 8.-plass.

– Den siste perioden har vi ikke vært gode nok. Når jeg nå velger å forlate AIK, er det fordi vi nylig har vært uenige internt om veien videre. Vi har ulike syn på fotballspillet og hvordan vi best kan utvikle laget og enkeltspillere, sier Berg.

Sportslig leder Thomas Berntsen bekrefter uenighetene.

– Fra dag én har Henning Berg gitt hundre prosent for AIK. En imponerende arbeidsevne og dedikasjon er det jeg vil fremheve som hans hovedsider. Hans besluttsomhet er et annet sterkt punkt, men også det punktet som nå skiller oss i dag. Ulike syn mellom AIK og Henning om hvordan klubben skulle jobbe for igjen å være et topplag i Allsvenskan og kvalifisere seg til Uefa-kamper, var avgjørende for hans avgang, sier Berntsen.

Berg fikk jobben i AIK for et år siden.

---

FAKTA

Henning Berg

Alder: 54 år (født: 1. september 1969)

Klubber som trener: Lyn (2005-08), Lillestrøm (2008-11), Blackburn (2012), Legia Warszawa (2014-15), Videoton (2016-17), Stabæk (2018-19), Omonia (2019-22), Pafos (2022-23), AIK (2023-24).

Klubber som spiller: KFUM Oslo (-1988), Vålerenga (1988-91), Lillestrøm (1992), Blackburn (1992-97 og 2000-03), Manchester United (1997-2000), Rangers (2003-04).

Landskamper/mål: 100/9 (1992-2004).

Aktuell: Har sagt opp jobben som hovedtrener i svenske AIK.

---