Fotball-EM: Fansone i Berlin har blitt evakuert

Det opplyser politiet i Berlin på X:

– Et mistenkelig objekt ble funnet i inngangen til Scheidemannstrasse, Fanzone. Dette området er for øyeblikket ikke tilgjengelig for fans. Våre kolleger sjekker objektet.

VG omtalte saken først i Norge. Tyske Bild har også omtalt nyheten og skriver at en mann har blitt arrestert etter å ha lagt igjen en ryggsekk.

– Vi har skjermet av området av sikkerhetsårsaker. Sekken blir nå undersøkt. Det kan også være at noen ikke tok den med inn fordi den var større enn tillatt, sier Beate Ostertag, talsperson i politiet i Berlin.

Fotball-EM i Tyskland sparkes i gang i München når vertsnasjonen tar imot Skottland klokken 21.00.