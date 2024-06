Bare lettøl på Englands EM-åpning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to lagenes tilhengere får kun kjøpe lettøl med alkoholprosent på 2,5 på stadion. Dessuten får hver person kun kjøpe to enheter om gangen, opplyser en talskvinne for det lokale politiet.

Avgjørelsen er tatt av sikkerhetshensyn. I tillegg sier talskvinnen at man går for lettøl i stedet for «normalt» øl med styrke på mellom 4 og 5 prosent alkohol «fordi britene er vant til det».

Tyske myndigheter har gjort omfattende forberedelser for å håndtere potensielle hooligans under sommerens fotball-EM. Blant annet har de invitert offentlig ansatte fra alle deltakerlandene til å være med på å overvåke situasjonen rundt de ulike arenaene.

Storbritannias regjering har opplyst at over 1600 fotballfans fra England og Wales er nektet innreise til Tyskland fordi de har vært involvert i tidligere stadionbråk.

I EM i 2016 barket engelske supportere sammen med Russland-fans foran en kamp mellom lagene i Marseille.

England og Serbia spiller i EM-gruppe C, der også Danmark og Slovenia er med.