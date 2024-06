NRK avvist av Uefa – ville slippe Qatar-reklame

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Uefa som har inngått samarbeid med Visit Qatar og de andre sponsorene som vises fram på NRK og TV 2 under mesterskapet.

– NRK har tradisjonelt et redaktøransvar for hvilke sponsorer som eksponeres under sportssendinger. Men i henhold til vår rettighetsavtale med Uefa er vi forpliktet til å vise Uefas egne samarbeidspartnere. Vi ville likevel sjekke om vi hadde mulighet til å foreta en egen vurdering av de enkelte sponsorene, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt.

NRKs henvendelse ble avvist som ventet, opplyser Langfeldt.

– Dette sponsoratet er fullt og helt legalt etter norske lover og regler. Som følge av rettighetsavtalen er vi forpliktet til å vise disse, sier han.

Qatar har lenge blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene, før, under og i etterkant av fotball-VM i landet i 2022.

Fotball-EM går i gang fredag med Tyskland – Skottland.