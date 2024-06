Dagsavisens EM-guide gruppe D: Fullfører Deschamps trofésamlingen?

Gruppe D består av Frankrike, Nederland, Polen og Østerrike, og også her er det to klare favoritter til avansement og to lag som skal kjempe om tredjeplassen som kan gi avansement. Frankrike er manges turneringsfavoritter, og med så mange gode spillere i hver posisjon og på benken, er det ikke vanskelig å se hvorfor. Etter to semifinaler på rad i EM rundt årtusenskiftet, pluss sølv og bronse i påfølgende VM (2010, 2014) var de ikke med verken i EM 2016 eller VM 2018. Nå er Nederland imidlertid tilbake, men det spørs om de er klare for å spise kirsebær med de store helt enda. Polen har et aldrende lag, mens Østerrike er en solid underdog i denne gruppa.

Didier Deschamps vant selv EM-gullet i 2000 med Frankrike, før han nå har ledet dem til VM-gull og seier i Nations League som trener. Dermed er det bare EM-gullet som gjenstår før samlingen er komplett, og han blir historisk som den første treneren til å vinne alle tre og bare nummer to til å vinne EM både som spiller og trener etter Berti Vogts. Stort bedre muligheter enn i år får du ikke, da laget er fullt av talent. Bakerst tar Mike Maignan over for Hugo Lloris, med spillere fra Inter, Milan, Real Madrid, Arsenal, Barcelona og Liverpool å velge i.

På midten har du unge stjerneskudd i Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni og Warren Zaïre-Emery, sammen med rutinen til Antoine Griezman, N’Golo Kanté og Adrien Rabiot. Det er og blir Kylian Mbappé som er den største stjerna og grunnen til manges favorittstempel. Er en garantist for mål i nesten hver kamp. Jakter Girouds toppscorertittel, og må fyre på alle sylindre hvis Frankrike skal slå Belgia og England som kan vente i kvartfinale og semifinale før en eventuell finale mot Spania, Portugal eller Tyskland.

Trener: Didier Deschamps. Se opp for: PSG-duoen Zaïre-Emery og Bradley Barcola, hvis de får spille.

Nederland

Få land kan matche Nederlands ni medaljer i EM og VM, der hele fem av dem er bronsemedaljer hvorav fire har kommet i EM. Tre ganger har landet tapt VM-finalen, mens Marco van Basten og Ronald Koeman ledet laget hele veien til EM-gull i 1988. Etter 2014-VM, som endte med bronse, har det vært tunge tider for Nederland som ikke kvalifiserte seg til to mesterskap på rad. Nå er Koeman tilbake som trener, i sin andre periode, og Nederland er i hvert fall tilbake til å kvalifisere seg til mesterskap.

Men med tap for Kroatia, Italia, Frankrike og Tyskland det siste halvannet året, har nederlenderne stort sett tapt når de har møtt bedre motstand enn seg selv. Frenkie de Jong er også ute med skade, og uten en ordentlig spiss er forventningene hjemme i tresko-landet ganske beskjedne også denne gang. Blir de nummer to bak Frankrike, har de fått en gunstig trekning, og møter enten Ukraina, Romania eller Slovakia i sin åttedelsfinale, før det trolig blir Portugal eller Kroatia i kvartfinalen. Og da spørs det vel litt mer.

Kommer med tre ganske urutinerte keepere, men foran seg har de lagets sterkeste lagdel. I hvert fall om du bare teller midtstopperne. Virgil van Dijk og Nathan Ake er trolig de som starter, men Stefan de Vrij, Micky van de Veen og Matthijs de Ligt gjør at det kanskje blir trebackslinje. Ingen er i nærheten av å fylle De Jongs sko, men oppgaven faller trolig til Teun Koopmeiners eller evigunge Daley Blind. På topp er det tynnere enn på lenge, men Cody Gakpo, Wouth Weghorst og Memphis Depay får målansvaret.

Trener: Ronald Koeman. Se opp for: Xavi Simons. Lettbeint tekniker utviklet på La Masia-akademiet.

Østerrike

Ralf Rangnick ble så lei av klubbfotball da han tok over Manchester United, at han bestemte seg for å trene et landslag i stedet. Og det har han gjort med bravur, da Østerrike har slått Kroatia (3-0), Italia (2-0), Tyskland (2-0) og Tyrkia 6-1 under hans ledelse. Etter en tøff start med fire tap på de seks første, har laget hans nå bare tapt en av de siste 14 tilbake til november 2022, der elleve av de kampene har vært seiere.

Kommer til EM uten sin aller største stjerne i David Alaba, som er skadet, men har med urokråka Marko Arnautovic som jakter å bli landets toppscorer gjennom tidene. Har en solid midtbane bestående av Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner og Florian Grillitsch, mens det kanskje er forsvaret som er lagets svakeste lagdel. Kompenserer for det med et voldsomt høyt press og de scorer mål. De har scoret over to mål i snitt de siste 16 kampene, og de scorer ofte tidlige mål slik at de får kontroll.

Ved siden av Arnautovic, er det Michael Gregoritsch som er den fremste måltrusselen i tillegg til at midtbanen bidrar. Spiller med voldsomt høy intensitet, løper som få, og med et ordentlig lag i bunnen, er Østerrike et lag som kan overraske mange dette mesterskapet. Selv om det nok i beste fall blir stopp i åttedelsfinalen, da laget møter Spania, om de klarer å kvalifisere seg fra gruppe C.

Trener: Ralf Rangnick. Se opp for: Patrick Wimmer.

Polen

Etter at Kamil Glik og Grzegorz Krychowiak har lagt opp, står Polen igjen med Wojciech Szczęsny i mål og Robert Lewandowski på topp. Det er stort sett det, og selv om Szczęsny har levert en solid sesong for Juventus og Lewandowski fortsatt kan skyte ballen i mål er det tynt. Spesielt i forsvar har Polen problemer, og det blir mye ansvar på Napoli-spiller Piotr Zieliński å skape sjansene som Lewandowski skal score på.

Jan Bednarek rykket opp igjen til Premier League med Southampton i år, og vil spille bak sammen med Arsenal-reserve Jakub Kiwior. Villa-back Matty Cash kunne dannet et nesten rent Premier League-forsvar, men han rakk ikke mesterskapet grunnet skade. På midten finner vi nok en Premier League-spiller i Brightons Jakub Moder, som får selskap av Zieliński og nå 36 år gamle Kamil Grosicki.

Ettersom Lewandowski mister første kamp med skade, kommer Krzysztof Piątek eller Karol Świderski, som gjør at Polen på papiret har et ganske ok spisspar. Problemet er nok bare at de kommer til å slippe inn for mange mål, og ikke skape nok sjanser. Da blir det vanskelig å gå videre fra en gruppe med Frankrike, Nederland og Østerrike, og skulle de gjøre det venter trolig Spania i åttedelsfinalen. Så det blir nok tøft.

Trener: Michał Probierz. Se opp for: Kacper Urbański. Har imponert for et mesterligaklart Bologna.

---

Gruppe D

Tabelltips: 1) Frankrike. 2) Nederland. 3) Østerrike. 4) Polen.

Søndag 16. juni 15.00: Polen – Nederland (Hamburg)

Mandag 17. juni 21.00: Østerrike – Frankrike (Düsseldorf)

Fredag 21. juni 18.00: Polen – Østerrike (Berlin). 21.00: Nederland – Frankrike (Leipzig)

Tirsdag 25 juni 18.00: Nederland – Østerrike (Berlin), Frankrike – Polen (Dortmund).

---