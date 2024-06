Vardy (37) forlenget med Leicester etter Premier League-opprykket: – Alder er bare et tall

Det bekrefter klubben på X.

Vardy scoret 18 mål i ligaen da Leicester vant mesterskapsserien og sikret opprykket til Premier League.

37-åringen, som var en viktig brikke da Leicester på sensasjonelt vis vant Premier League i 2015/16, har ikke vist noen tegn til å trappe ned.

– Scorer jeg like mye som jeg gjorde siste sesong, er jeg fornøyd med det. Jeg tar vare på meg selv, sa Vardy.

– Jeg har alltid sagt at alder bare er et tall. Beina mine føles bra, så det er grunnen til at jeg fortsetter. Jeg gir meg ikke før beina mine sier at det er game over. Det kommer en dag, men det er ikke akkurat nå, fortsatte han.

Vardy gjorde i 2012 overgang til Leicester, hvor han har notert seg for 190 mål og 66 målgivende på 464 kamper.

