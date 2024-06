Solbakken om Haaland-krav: – Kan være vi har godt av å høre dem

Ønskene Haaland og de øvrige stjernene har kommet med knyttet til organiseringen av landslagssamlingene, ble tema da Solbakken møtte pressen dagen etter 3-0-seieren over Kosovo på Ullevaal.

– Vi skal huske at han kommer fra en verden der alt er tilrettelagt på et ekstremt høyt nivå. Det kan være at vi har godt av å høre den kravspesifikasjonen de kommer med. Så er det selvsagt noe vi kan innfri, og noe vi er sjanseløs til å innfri, sa landslagssjefen til pressen.

Han trakk deretter fram treningsforholdene som et eksempel.

– Noe vi sliter med … heldigvis kan LSK hjelpe oss med en veldig fin gressmatte, men det er ikke ideelt at vi skal reise dit og sitte i en buss uten å kunne dusje og skifte, sa Solbakken.

Likt med Lagerbäck

Han pekte også på at restitusjonsmulighetene landslagsspillerne må forholde seg til heller ikke matcher det mange av dem er vant til i klubbhverdagen.

– Den diskusjonen må vi være med på, og vi må prøve å tilrettelegge så godt som mulig. Det gjelder ikke bare han (Haaland), men flere, sa Solbakken.

Landslagssjefen ble også utfordret på at han onsdag rundet 35 kamper i jobben. Det var samme antall som forgjengeren Lars Lagerbäck ledet Norge før han fikk sparken.

De to har tilsvarende statistikk med tanke på seirer, uavgjort og tap.

På spørsmål om hvorfor Solbakken fortjener å fortsette i jobben mens Lagerbäck måtte vike plass, lød svaret:

– Det er vanskelig å sammenligne med tanke på motstandere og periode. Jeg synes det er helt umulig. Hvis du tar snittpoengene til meg og Lagerbäck, tipper jeg det ikke er så mange som har noe bedre.

– Jeg tipper vi har høyere snitt enn det aller fleste, også Drillos andre periode. Det er kanskje urettferdig at han (Lagerbäck) fikk sparken. men det er ikke noe jeg bruker tid og krefter på, sa Solbakken.

Bra og rusk

Han hadde brukt natta og formiddagen til å analysere seieren mot Kosovo.

– Det var en del bra og en del rusk. Noen perioder med gode kontringer og noen lange angrep, men for mange unødvendige balltap, som gjorde at vi måtte sprinte hjem for å unngå at de scoret på kontringer, oppsummerte landslagssjefen.

– Vi sov på en corner rett før pause, og så testet Ajer skuddfoten mot eget mål. Det kunne gått galt, la han til.

Tre scoringer av Erling Braut Haaland ga likevel norsk seier.

Det norske mannskapet skal møte Danmark i København lørdag.