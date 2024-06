VIF-spiller nær å senke verdensmestrene – Spania vendte til seier

Med seieren er Spania allerede klar for neste års fotball-EM for kvinner. Danmark lå an til å ta et sjumilssteg mot mesterskapet i Sveits, men ligger fortsatt godt an.

Thomsen scoret allerede i det 4. minutt på Tenerife. Da hun doblet ledelsen i det 72. minutt, så det meget lyst ut for danskene.

Spania ble reddet av innbytterne. Bruna Vilamala reduserte i det 74. minutt, og Lucia Garcia ble matchvinner på overtid.

Innimellom scoret kaptein og midtstopper Irene Paredes utligningsmålet i det 77. minutt.

Spania og Tyskland EM-klare

Spania er med seieren gruppevinner selv om to runder gjenstår. Danmark er toer med to poengs margin til Belgia.

Tyskland slo Polen 3-1 borte og er i likhet med Spania EM-klar. Island slo Østerrike 2-1 og ligger veldig godt an til å slå følge. Islendingene er tre poeng foran Østerrike og bedre på innbyrdes oppgjør, så de trenger bare tre poeng til.

England skapte ny spenning i sin gruppe med 2-1-seier borte mot Frankrike. Frankrike topper fortsatt gruppa, men både Sverige (som slo poengløse Irland 1-0) og England er to poeng bak.

GPS berget Sverige

Georgia Stanway og Alessia Russo scoret da England revansjerte fredagens 1-2-tap på Wembley. Sverige måtte slite, men et hjørnespark i det 84. minutt ga seier. Magdalena Eriksson ble kreditert målet, men var selv usikker på om hun hadde vært borti ballen.

– Kanskje sneiet den GPS-senderen på ryggen, sa hun.

Også i Norges gruppe er det jevnt om de to direkte EM-plassene. Nederland er to poeng foran Norge og Italia, tre foran Finland etter at det ble 1-1 i begge kamper tirsdag.

