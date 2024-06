Maanum berget poeng i landslagscomebacket mot Italia

Dermed har Norge alt i egne hender før EM-kvalifiseringens gruppespill avsluttes i juli. Norge og Italia er begge to poeng bak gruppas lederlag Nederland.

Mindre enn en halvtime før slutt så det svært stygt ut for Norge sjanser til å bli blant de to beste i gruppa og løse EM-billett allerede i sommer. Da lå Norge under 0-1, mens Nederland ledet 1-0 over Finland.

Hadde det endt slik, ville håpet om topp-to-plassering nesten vært ute. Men så utlignet Jutta Rantala til 1-1 for Finland, og så ruvet Maanum over Lucia Di Guglielmo og nikket Guro Reitens hjørnespark i mål i det 81. minutt.

Maanum ble byttet inn i det 63. minutt til sin første landskamp siden hun kollapset i den engelske ligacupfinalen i slutten av mars.

Vinner Norge borte mot Finland og hjemme mot Nederland i juli, er laget gruppevinner. Mindre enn seks poeng kan også holde til EM-billett uten å gå veien om omspill i høst.

Vinner Norge i Finland 12. juli, er laget blant de to beste før siste runde, ettersom Nederland og Italia møtes. Da er også nedrykk definitivt avverget.

Sjokkbehandling

Norge fikk sjokkbehandling fra start, og Italia kom til en dobbeltsjanse før det var spilt et minutt. Barbara Bonansea ble spilt fram på venstresiden, fikk mye rom å løpe i og slo skrått ut til Valentina Giacinti. Cecilie Fiskerstrand var raskt nede og reddet, og hun tok også returen fra Bonansea.

Det utsatte bare de italienske jubelscenene noen minutter. I det 5. minutt ble venstreback Lucia Di Guglielmo spilt fram av Giulia Dragoni på venstresiden. Hun tok seg til kortlinja og slo ut til Manuela Giugliano, som skjøt flatt i hjørnet.

Det var en veldig fortjent hjemmeledelse, men de norske greide etter hvert å samle seg og komme inn i kampen. Det var lovende tendenser da Ingrid Syrstad Engen spilte fram Guro Reiten til skudd i god posisjon, men hun var så vidt offside.

Fiskerstrand måtte vise klasse igjen da Di Guglielmo i det 28. minutt kjørte rundt med Maria Thorisdottir og skjøt mot nærmeste stolpe.

I tverrligger

I det 35. minutt var Caroline Graham Hansen veldig nær utligning etter en fin norsk kontring. Engen vant ballen på motstanderens halvdel, og Reiten spilte fram Graham, som red en takling fra Di Guglielmo og skjøt i tverrliggeren borte i krysset.

– Vi fikk en tøff start, men vi kom oss inn i kampen og skapte flere sjanser. Vi må bli mer presise på siste tredel, sa assistenttrener Ingvild Stensland til TV 2 i pausen.

Norge fikk et bedre grep om kampen i den andre omgangen og styrte spillet, men slet fortsatt med å komme til store sjanser.

I det 59. minutt holdt det på å bli 2-0 til Italia da innbytter Sofia Cantore fikk avslutte i feltet etter passivt norsk forsvarsspill. Ballen smalt i tverrliggeren og spratt ut.

Reiten var nær scoring på et innlegg fra Graham i det 80. minutt. Det ble i stedet corner, og da ble det norsk jubel.

Begge lag hadde muligheter til å avgjøre på tampen. Fiskerstrand gjorde en god redning på en avslutning fra Chiara Beccari i det 86. minutt.

