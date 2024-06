Fire spillere er ferdige i Tottenham – kan gå gratis til ny klubb

Det opplyser London-klubben i sine mediekanaler onsdag.

Dier og Perisic har vært på utlån til henholdsvis Bayern München og Hajduk Split siden i januar. I Bayern har midtstopper Dier fått mye spilletid. Han bidro til at laget kom til semifinale i Champions League.

Tanganga har på sin side vært på utlån hos Millwall denne sesongen, mens Sessegnon har vært plaget av skade. Nå står også de fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver.

«Vi takker Eric, Ivan, Ryan og Japhet for deres tjeneste for klubben og ønsker dem alt godt for fremtiden», skriver Tottenham.

