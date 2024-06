Conte ansatt som ny trener for Østigård og Napoli: – Glad og stolt

Fjorårets mester i Serie A bekrefter ansettelsen i egne mediekanaler. Conte tar over etter Francesco Calzona, som ledet laget den siste snaue halvdelen av 2023/24-sesongen.

– Jeg er veldig stolt over at den nye treneren til Napoli blir Antonio Conte. Antonio er en topptrener, en leder, som jeg er sikker på at kan gjennomføre den nødvendige gjenoppbyggingen av klubben, sier president Aurelio De Laurentiis.

– Jeg er glad og stolt over å sitte på den blå benken. Jeg kan absolutt love én ting: Jeg vil gjøre mitt ytterste for at laget og klubben ha framgang, sier Conte.

I løpet av de siste ti årene har Conte oppnådd stor suksess i flere klubber. I 2016 tok han Italia til kvartfinale i EM med imponerende defensiv struktur, før det ble tap for Tyskland i straffesparkkonkurranse.

Den påfølgende sesongen ledet han Chelsea til Premier League-tittelen.

I 2021 ledet Conte tradisjonsrike Inter til et etterlengtet Serie A-gull. Det skulle samtidig vise seg å bli slutten på Contes to år lange periode i klubben. 2. november 2021 ble han ansatt som ny Tottenham-trener. Der ble han værende til han ble sparket på tampen av 2022/23-sesongen.

I Napoli blir Conte sjef for den norske landslagsprofilen Leo Skiri Østigård.

