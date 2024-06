Solbakken røpet laget mot Kosovo – stjernetungt på Ullevaal

Han har tidligere sagt at Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland etter planen skal spille begge kamper under samlingen, og han holder ord. Det er et stjernetungt lag der alle unntatt venstreback David Møller Wolfe (AZ Alkmaar) er fra en topp-fem-liga.

Dette er laget (4-3-3): Ørjan Nyland – Kristoffer Ajer, Andreas Hanche-Olsen, Leo Østigård, David Møller Wolfe – Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristian Thorstvedt – Oscar Bobb, Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen.

– Vi må spre spilletiden litt i løpet av de to kampene mot Kosovo og Danmark (lørdag i Brøndby). Antonio Nusa kan for eksempel ikke spille 90 minutter, sier Solbakken til TV 2.

Han peker også på at det kan gjøres seks bytter.

– Vi kommer til å teste ut to ulike offensive formasjoner, røper Solbakken også.

Norge jager årets første seier etter at det ble 1-2 for Tsjekkia og 1-1 mot Slovakia i Ullevaal-kampene i mars.

