Maresca blir ny Chelsea-manager: – En drøm for enhver trener

44-årige Maresca kom til Leicester i fjor sommer og ledet klubben til tittelen på nivå to. Italieneren hadde to sesonger igjen av kontrakten, men nå har Chelsea kjøpt ham ut av den.

– Vi er glade for å ønske Enzo velkommen til Chelsea. Han har vist seg å være en utmerket trener som er i stand til å levere imponerende resultater med en spennende og identifiserbar stil, sier sportsdirektørene Laurence Stewart og Paul Winstanley i en felles uttalelse.

– Enzo har imponert oss voldsomt i diskusjonene før han ble ansatt. Hans ambisjoner og arbeidsmoral stemmer overens med klubbens. Vi ser virkelig frem til å jobbe med ham, legger de til.

Hovedpersonen selv gleder seg til utfordringen som nå venter.

– Å komme til Chelsea, en av de største klubbene i verden, er en drøm for enhver trener. Det er derfor jeg er så begeistret over å få denne muligheten, sier han.

– Jeg ser frem til å jobbe med en veldig talentfull gruppe spillere og de ansatte for å utvikle et lag som fortsetter klubbens tradisjon for suksess og som gjør fansen vår stolt, legger han til.

Pochettino og Chelsea ble enige om å avbryte samarbeidet kort tid etter sesongslutt. Klubbledelsen brukte ikke lang tid på å finne argentinerens erstatter.

Maresca har tidligere også vært assistenttrener i Sevilla, West Ham og Manchester City.

Chelsea leverte en svak høstsesong, men våknet etter jul. De endte til slutt på sjetteplass og sikret seg med det spill i conferenceligaen. Det skilte fem poeng opp til Aston Villa på den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-deltakelse.

