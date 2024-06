EM-feber i Danmark – testkamp mot Norge snart utsolgt

Kampen er lagt til Brøndby stadion og spilles 8. juni. Tre dager før tar danskene imot Sverige i Parken, og der er alle billetter revet bort.

– Det er helt unikt at vi kan selge over 60.000 billetter til to testkamper på tre dager på dansk jord. Vi er ydmyke og enormt glade for den massive støtten, sier fankoordinator Martin Ramtung i Danmarks fotballforbund (DBU) i en uttalelse.

Mer enn 50.000 dansker har skaffet seg billetter til Danmarks tre EM-kamper mot Slovenia, England og Serbia i gruppespillet.

Mesterskapet holdes i Tyskland og starter 14. juni.