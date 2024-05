Atalanta brøt Leverkusens eventyrrekke etter Lookman-hattrick i europaligafinalen

Leverkusen har stått for en rekke usannsynlige opphentinger gjennom sesongen, og scoret i det 88. minutt eller senere i fem av seks kamper i europaligaens cupspill, men onsdag fant laget ingen vei tilbake i kampen etter å ha kommet under med to mål tidlig.

Med en overstegsfinte og en venstrekanon fullførte Lookman sitt hattrick i det 75. minutt og avverget alle muligheter for et Leverkusen-comeback.

Dermed kunne Atalanta feire sin første tittel på 61 år. Den italienske cupen i 1963 var inntil onsdag eneste triumf i Bergamo-klubbens 116-årige historie. Atalanta er nå den eneste europaligavinner som aldri har vunnet sin hjemlige serie.

Leverkusen-laget som innledet kampen, lignet lite på det som kom til Dublin ubeseiret i 51 kamper i tysk og europeisk fotball, som vant Bundesliga med 17 poengs margin og var på jakt etter tittel nummer to i en mulig trippeltriumf.

Atalanta dominerte kampen fra første spark og utnyttet slapt forsvarsspill til å skaffe seg to måls ledelse før det var spilt en halv time. Målscorer begge ganger var Ademola Lookman.

26-åringen er født og oppvokst i London, men spiller landslagsfotball for foreldrenes fødeland Nigeria. Han spilte i både Premier League og Bundesliga før han byttet til Serie A. Onsdag skrev han seg inn i Atalantas klubbhistorie.

Overrumplet

Ledermålet i det 12. minutt kom etter at Lookmans hjørnespark ble klarert og løpt opp av Teun Koopmeiners. Han spilte fram Davide Zappacosta, som sendte ballen mellom flere forsvarere i feltet. Ved lengste stolpe ble en sløv Exequiel Palacios overrumplet av Lookman, som nådde ballen før ham og bredsidet den i hjørnet.

2-0-målet sju minutter senere kom etter at Leverkusen-keeper Matej Kovar spilte langt ut for å unngå Atalantas høye press. Amine Adli nikket bakover mot Florian Wirtz, som ikke greide å stoppe ballen. Lookman plukket den opp midt på Leverkusens halvdel og satte fart. Han slo tunnel på Granit Xhaka og skrudde ballen i hjørnet fra 17 meter.

Leverkusen-laget virket uforståelig tafatt, og Xabi Alonso gremmet seg på sidelinja like mye som Atalanta-trener Gian Piero Gasperini frydet seg.

Leverkusen kviknet litt til mot slutten av omgangen, men fikk ikke bedre sjanser enn da Alejandro Grimaldo i det 35. minutt kom fram på hjørnet av 16-meter og prøvde å lobbe over keeper Juan Musso. Han traff ballen veikt og sendte den rett i fanget hans.

Farligere var et skudd fra Atalanta-spiller Charles De Ketelaere i det 43. minutt, som Kovar med nød og neppe holdt nede ved stolpen.

Ingen Houdini

Ved pause byttet Xabi Alonso inn tidligere Bodø/Glimt-spiller Victor Boniface i håp om at han skulle hjelpe Leverkusen inn i kampen igjen. Spissen kom inn for stopperen Josip Stanisic og bidro til at laget hevet seg markant etter pause, men Atalanta mistet aldri kontrollen.

Gjennom sesongen har Leverkusen vist Houdini-takter og blant annet scoret ti utlignings- eller vinnermål i det 90. minutt eller på overtid. Flere ganger har klubben avverget sitt første tap for sesongen med utligning så sent som i det 97. minutt, men håpet om et nytt comeback ble knust da Gianluca Scamacca i det 75. minutt kontret fra egen halvdel. Omringet av motspillere sentret han til Lookman, som rykket forbi Edmond Tapsoba og banket ballen i mål.

Atalanta reiste seg til de grader etter å ha tapt forrige ukes italienske cupfinale 0-1 for Juventus. Lørdag er det Leverkusens tur til å prøve å slå tilbake. Da venter Kaiserslautern fra 2. Bundesliga i cupfinalen i Berlin, og med seier vil Leverkusen iallfall ha doblet sin pokalsamling i løpet av sesongen, selv om trippeldrømmen brast.

Fra før var Uefa-cupen i 1988 og den tyske cupen i 1993 de eneste trofeer av betydning.

Atalantas europaligaseier gir laget plass i høstens mesterliga. Det åpner for at også lag nummer seks i Serie A, trolig Roma, får mesterligaplass.

