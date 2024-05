Leverkusen fullførte historisk sesong uten tap – Union berget seg på overtid

Etter drøye ti minutter spilt i Leverkusen presset Amine Adli fram en stor feil fra bortelagets målvakt. Foran mål fikk tidligere Bodø/Glimt-spiller Victor Boniface en enkel jobb med å score 1-0. Et kvarter senere doblet EM-klare Robert Andrich ledelsen med en sylfrekk berøring. Det var tyskerens fjerde nettkjenning for sesongen.

Med en snau halvtime igjen å spille reduserte Mert Komur med en flott scoring, før gjestene bare var noen skostørrelser ekstra for Ermedin Demirovic unna å utligne minutter senere. Leverkusen slapp imidlertid med skrekken.

Tross farligheter i begge ender av banen, inneholdt den siste halvtimen ingen scoringer i Leverkusen. Dermed endte det 2-1.

Brøt Bayern-rekke

Leverkusen og Xabi Alonso har trollbundet hele Fotball-Europa denne sesongen, og allerede 14. april var klubbens aller første Bundesliga-tittel i boks.

Det har skjedd med vanvittige 28 seirer på 34 kamper, og på veien mot seriegullet unngikk Alonsos mannskap nederlag.

Dermed var det også slutt på Bayern Münchens mer enn ti år lange hegemoni i tysk fotball. Sist gang Bayern ikke endte opp med ligatittelen var tilbake i 2011/2012-sesongen, da Borussia Dortmund ble seriemester.

Overtidsdrama

Bayern lå som nummer to på tabellen før lørdagens serieavslutning, men rødtrøyene tapte 2-4 borte mot Hoffenheim i Thomas Tuchels siste kamp i sjefsstolen. Dermed ble laget passert av Stuttgart, som vant 4-0 hjemme mot Borussia Mönchengladbach.

I bunnen av tabellen sørget en overtidsscoring fra Janik Haberer for at Union Berlin slo Freiburg 2-1. Dermed fornyet de kontrakten på bedre målforskjell enn Bochum, som tapte 1-4 for Werder Bremen.

To finaler

Ved siden av suksessen i hjemlig liga har Xabi Alonsos mannskap tatt seg hele veien til europaligafinale, der italienske Atalanta venter førstkommende onsdag. Tre dager senere venter Kaiserslautern i den tyske cupfinalen.

Leverkusens glitrende prestasjoner førte tidligere i år til at Alonso lenge ble sett på som et hett alternativ til å ta over etter Jürgen Klopp i Liverpool. Spanjolen valgte i stedet å bli værende i den tyske klubben, en beslutning som ble tatt i slutten av mars. Det banet vei for en Merseyside-overgang for Arne Slot, som fredag ble bekreftet klar for Liverpool.

