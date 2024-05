Leverkusen skrev fotballhistorie etter nok et overtidsmål som ga finale

Sju minutter på overtid fikset Josip Stanisic utligningsmålet som gjør at Leverkusen er ubeseiret i 49 strake kamper i ulike turneringer.

Det er ny rekord for et europeisk toppserielag i ulike turneringer siden europacupene ble innført. Benfica hadde den gamle rekorden på 48, satt i tiden desember 1963 til februar 1965.

Xabi Alonsos menn har ikke tapt et oppgjør av betydning siden 27. mai i fjor. Det er snart ett år siden.

Leverkusen så ut til å måtte godta et tap på veien mot klubbens første europeiske finale på 22 år. Et selvmål fra Gianluca Mancini i det 83. minutt ga 1-2-reduseringen som tok de tyske vertene i føringen sammenlagt.

Straffedobbel

For en uke siden vant Leverkusen 2-0 i Italia, men gjorde det langt mer spennende for seg selv foran eget publikum. Leandro Paredes scoret begge Romas mål fra straffemerket.

Roma ble kjørt hardt før Paredes’ scoring i det 43. minutt, men burvokter Mile Svilar stagget Leverkusens offensiv. Han var også viktig da vertene presset tungt forut for Romas 2-0-scoring.

I finalen skal Leverkusen bryne seg på nok en italiensk motstander i form av Atalanta. Den kampen spilles i Dublin 22. mai.

Kan bryte titteltørke

Atalanta tok seg av Marseille med 3-0 på eget gress torsdag. Om snaut to uker spiller klubben om sitt første europeiske trofé.

Ademola Lookman og Matteo Ruggeri ble Bergamo-lagets helter i returoppgjøret. Det første møtet i Frankrike endte 1-1.

Lookman skjøt Atalanta i ledelsen etter en halvtime. Skuddet fra vel 20 meter fikk en betydelig retningsforandring før ballen lå i nota.

Kort tid etter pause doblet Ruggeri på en mektig avslutning inne i Marseille-boksen. Fem minutter på overtid la El Bilal Touré på til 3-0.

I kvartfinalen tok Atalanta en klar 3-1-seier over Liverpool over to kamper. Klubben har ikke vunnet en stor tittel siden den ble italiensk cupmester i 1963.

