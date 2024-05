Nordheim senket Rosenborg med assist-hattrick: – Helt fantastisk

18 år gamle Jesper Reitan-Sunde og 19-årige Marius Broholm sikret 2-0-ledelse for Rosenborg til pause, men etter hvilen fikset Vegard Erlien, Vetle Skjærvik og Jens Hjertø-Dahl en særdeles etterlengtet seier for vertene.

– Å ligge under med to mål, og så snur vi dette i andre omgang, er helt fantastisk, sa Runar Nordheim, som assistert samtlige av Tromsøs scoringer, til TV 2.

– Jeg ble så glad. Disse supporterne fortjener så utrolig mye. De er med oss i hver eneste kamp. I snøen og alt, det er perfekt. Det er sånn det skal være, istemte matchvinner Hjertø-Dahl.

Tross seieren fortsetter Tromsø som tabelljumbo, mens Rosenborg ligger på 10.-plass. Kampen var RBKs femte strake uten seier.

RBK-pangstart

Rosenborg kom til mandagens kamp fra et blytungt 1-3-tap hjemme for nyopprykkede KFUM Oslo på selveste 16. mai. I det oppgjøret måtte også toppscorer Ole Sæter av med skade, og i hans fravær startet Sverre Nypan på topp for trønderne mot Tromsø.

Og 17-åringen brukte ikke lang tid på å markere seg. Etter bare 25 sekunder spilte Rosenborg seg nærmest på Barcelona-vis oppover kanten, før tenåringene Nypan og Reitan-Sunde kombinerte og sendte trønderne i ledelsen.

Etter scoringen kom det et voldsomt snødrev i Tromsø, som etter hvert la seg som et hvitt teppe på det vanligvis grønne kunstgresset.

Les også: Frisparkperle senket Glimt og kronet glitrende HamKam-uke: – Sinnsykt

Broholm-straffe

Rosenborg fortsatte likevel finspillet, og fem minutter før pause gjorde tenåringsduoen seg tellende igjen. Nypan dro seg inn i feltet og sendte ballen videre til Reitan-Sunde, som ble felt av Christophe Psyché.

Dermed kunne Marius Broholm spasere fram til krittmerket og doble Rosenborgs ledelse.

I pausen måtte RBKs Ulrik Yttergård Jenssen ut ettersom han ikke følte seg vel. Inn kom Tomás Nemcík. Tromsø tok også ut Jesper Robertsen og Psyché for Yaw Paintsil og Lasse Nordås.

– Vi er ikke akkurat fornøyd med det vi leverte i første omgang, og da må vi prøve å forandre det og få inn mer kraft, sa Tromsø-trener Gard Holme til rettighetshaveren.

Les også: Ødegaard reddet Kåffa som fortsatt står uten hjemmeseier: – En stygg kamp

Ellevill snuoperasjon

Det ga nesten umiddelbar effekt, for bare fire minutter inn i andre omgang slo Runar Norheim et frispark som Vegard Erlien stanget i mål.

Og bare to minutter senere sto lagene plutselig likt igjen da Vetle Skjærvik stupheadet inn et frispark fra Nordheim.

– Det var pausepraten og dobbeltbyttet sitt, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Etter de to scoringene fortsatte Tromsø med en kanonade med sjanser, og med 13 minutter igjen på klokken fikk de endelig uttelling igjen da Hjertø-Dahl curlet ballen i krysset på vakkert vis.

Lørdag reiser Tromsø til Fredrikstad, mens Rosenborg tar imot Kristiansund dagen etter.

Les også: KBK og Brann spilte uavgjort etter omdiskutert VAR-sjekk: – Aldri straffe

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 9

Tromsø – Rosenborg 3-2 (0-2)

4713 tilskuere.

Mål: 0-1 Jesper Reitan-Sunde (1), 0-2 Marius Broholm (str. 43), 1-2 Vegard Erlien (49), 2-2 Vetle Skjærvik (51), 3-2 Jens Hjertø-Dahl (77).

Dommer: Sivert Amland.

Gult kort: Anders Jenssen, Lasse Nordås, Tromsø, Santeri Väänänen, Ole Selnæs, Jayden Nelson, Rosenborg.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard – Anders Jenssen, Christophe Psyché (Lasse Nordås fra 45.), Vetle Skjærvik – Jesper Robertsen (Yaw Paintsil fra 45.), Runar Norheim – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 78.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen – Vegard Erlien, Jakob Romsaas.

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan (Adam Andersson fra 79.), Markus Henriksen (Mikkel Konradsen Ceide fra 79.), Ulrik Yttergård Jenssen (Tomás Nemcík fra 45.), Adrian Pereira – Edvard Tagseth, Ole Selnæs, Santeri Väänänen (Noah Holm fra 75.) – Marius Broholm, Sverre Nypan, Jesper Reitan-Sunde (Jayden Nelson fra 79.).

---