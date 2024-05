Kåffa fortsatt uten seier hjemme – Ødegaard reddet poeng mot Odd

Etter fem hjemmekamper er fasiten tre uavgjort og to tap for nykommerne. De to første «hjemmekampene» ble riktignok spilt på Vålerengas hjemmebane i påvente av oppgraderinger på KFUM Arena.

Oslo-klubben ligger likevel på en knallsterk 6.-plass på tabellen i debutsesongen på øverste nivå i norsk fotball.

Odd var nær å ta ledelsen rett før pause mandag da Espen Rudd slo en corner, som Ole Erik Midtskogen headet mot hjørnet. KFUM-keeper Emil Ødegaard var lynrask og fikk en hanske på ballen.

– Jeg handler på instinkt, så det er deilig å få den. Jeg har ikke rangert alle redningene mine, men denne var høyt oppe, sa Ødegaard til TV 2 i pausen.

I andre omgang presset vertene Odd knallhardt, men med åtte minutter igjen på klokken stormet Mikael Ingebrigtsen fram på en kontring og fyrte av et skudd fra kloss hold. Dessverre for de tilreisende Odd-supporterne gjorde Ødegaard seg gjeldende igjen med en solid inngripen.

Det var det nærmeste noen av lagene kom scoring.

«Kåffa» og Odd hadde aldri tidligere spilt en ligakamp mot hverandre, men møttes i cupen i 2019. Da vant skienslaget 5-2 på bortebane.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 9

KFUM Oslo – Odd 0-0 (0-0)

2409 tilskuere.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Haitam Aleesami, Thomas Holm, David Hickson, Adam Saldaña, KFUM Oslo, Ole Erik Midtskogen, Mihajlo Ivancevic, Odd.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi (Amin Nouri fra 53.), Ayoub Aleesami, Haitam Aleesami – Håkon Hoseth, Simen Hestnes (Sverre Sandal fra 62.), Robin Rasch (Adam Saldaña fra 83.), David Hickson – Remi-André Svindland (Teodor Berg Haltvik fra 62.), Petter Nosa Dahl (Mame Mor Ndiaye fra 84.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Odd (4-3-3): André Hansen – Espen Ruud (Samuel Skjeldal fra 90.), Solomon Owusu, Mihajlo Ivancevic, Josef Baccay – Filip Jørgensen, Etzaz Hussain, Mikael Ingebrigtsen – Bork Bang-Kittilsen (Faniel Tewelde fra 60.), Ole Erik Midtskogen, Bilal Njie (Tobias Svendsen fra 76.).

---