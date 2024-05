KBK og Brann spilte uavgjort etter omdiskutert VAR-sjekk: – Aldri straffe

Felix Horn Myhre dunket inn 2-2-scoringen i krysset i det 79. minutt. Da var det gått 26 minutter siden Kristiansund tok ledelsen 2-1 ved Sebastian Jarl.

Brann eide stort sett ballen gjennom hele kampen, men i målstatistikken endte likt.

Mest snakk ble det likevel om en situasjon som skjedde helt i starten av kampen.

Allerede før det var spilt tre minutter ble hjemmelagets Pape Guéye tilsynelatende felt innenfor 16-meteren, og dommer Mohammad Aslam dømte straffe. VAR ble koblet inn uten at det fikk noen konsekvenser, og 20 år gamle Oskar Sivertsen scoret på sitt tredje straffespark for sesongen.

– Jeg ble felt. Klar straffe, konkluderte Gueye overfor TV 2.

Synderen Felix Horn Myhre var mer i tvil. Han mente at Gueye vel så mye oppsøkte situasjonen som at han ble felt.

Diskusjon

Ekspertene var ikke enig i avgjørelsen.

– Det der hadde ikke blitt frispark ute på banen. Den er soft, sa Dag-Eilev Fagermo i TV 2s studio.

– Det der er da aldri straffe? Istemte Marius Skjelbæk.

Brann var naturlig nok heller ikke enig i straffeavgjørelsen, men de drøyde ikke lenge ved den. I stedet tok de fatt i kampen, og det var fortjent da Bård Finne banket inn 1-1-scoringen etter en corner da 12 minutter var spilt.

Det var Finnes tredje scoring i serien for sesongen.

Selv om Brann presset, var KBK som alltid skumle på kontringer, og det var da også KBK som gikk opp til 2-1 etter en corner. Pape Gueye headet ballen videre bak i feltet, og der kom Sebastian Jarl og pirket den over streken.

Til tross for at Bård Finne hadde et skudd i stolpen midtveis i 2. omgang, hadde hjemmepublikummet begynt å tro på seier da Brann utlignet på det flotte skuddet til Felix Horn Myhre med 11 minutter igjen av kampen.

Flere mål kom det imidlertid ikke, og da endte det med poengdeling.

Forsinkelse

Brann kom til Kristiansund med tre strake seirer i bagasjen, og de hadde kun Bodø/Glimt foran seg på tabellen. Brann er fortsatt på 2.-plass etter 2-2 på Nordmøre stadion, men siden Glimt tapte i Hamar er det bare ett poeng til tabelltopp med én kamp mer spilt enn Glimt.

KBK ligger midt på tabellen med sine ti poeng, men det er ikke mer enn ett poeng ned til kvalifiseringsplassen.

Kampstart ble for øvrig forsinket med ti minutter fordi en av assistentdommerne manglet flagget sitt.

Kampfakta

Eliteserien, runde 9

Kristiansund – Brann 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Oskar Sivertsen (str. 5), 1-1 Bård Finne (13), 2-1 Sebastian Jarl (53), 2-2 Felix Horn Myhre (79).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier.

Gult kort: Ruben Alte, Kristiansund.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil (Heine Bruseth fra 79.), Marius Olsen (Wilfred George fra 30.), Dan Peter Ulvestad, Mikkel Rakneberg – Jesper Isaksen, Sebastian Jarl, Ruben Alte (Andreas Hopmark fra 79.) – Pape Guèye, Hilmir Mikaelsson (Leander Alvheim fra 64.), Oskar Sivertsen (Haakon Haugen fra 79.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt (Thore Pedersen fra 69.) – Emil Kornvig (Sander Kartum fra 69.), Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg, Bård Finne (Aune Heggebø fra 69.), Niklas Castro (Magnus Warming fra 69.).

