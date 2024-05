Joselu-dobbel sendte Real Madrid til finale etter Neuer-tabbe og VAR-drama

Manuel Neuer storspilte og så ut til å bli den store Bayern-helten sammen med målscorer Alphonso Davies, men så slapp han Real Madrid inn i kampen med en kjempetabbe.

I det 88. minutt ga han en helt unødvendig retur på et skudd fra Vinicius Junior, og Joselu satte inn returen fra kort hold.

I det kampen gikk inn i overtiden, satte Joselu ballen i mål igjen. Dommeren annullerte for offside på innlegget fra Antonio Rüdiger, men han ble kalt bort til VAR-skjermen, og der fikk han se at målet var korrekt.

Dermed fikk Bayern München en smell som bare kan sammenlignes med mesterligafinalen for 25 år siden, da Manchester United vendte til seier med to mål på overtid og Ole Gunnar Solskjær ble matchvinner.

Denne gang var det 34-årige Joselu, født i Stuttgart og innleid fra Espanyol, som ble banemann for Bayern.

Davies' mål så ut til å bli det eneste på Estádio Bernabeu, takket være en storspillende Neuer. Bayern-målet ble pepret med skudd fra Vinicius Junior og Rodrygo, men den 38-årige keeperen kom i veien for alt.

Vakkert mål

Davies kom inn da Serge Gnabry måtte ut med skade i første omgang. I det 68. minutt jaget han et langt framspill fra Harry Kane på venstresiden, skar inn mot hjørnet av 16-meteren og skrudde ballen mellom Rüdiger og Dani Carvajal inn i lengste hjørne. Det gjorde canadieren med «feil» bein, det høyre.

Fire minutter senere var Davies sist på ballen da den havnet i Bayern-målet, men etter VAR-titting annullerte dommer Szymon Marciniak korrekt.

Luka Modric slo et hjørnespark skrått ut til Federico Valverde, som skjøt den flatt inn i feltet. Der styrte Nacho den mot mål, men den traff Davies og utmanøvrerte Neuer.

Da lå Joshua Kimmich på bakken, etter at Nacho hadde plassert begge hendene i ansiktet hans og dyttet ham over ende. Det var et klart frispark.

Kane trofeløs igjen

Da så Real Madrid ut til å måtte vinke farvel til drømmen om å krone sesongen med klubbens 15. tittel i den gjeveste europacupen.

Joselus scoringer snudde alt på hodet. Det ble spilt 15 overtidsminutter, og Matthijs de Ligt fikk ballen i mål for Bayern helt på tampen, men det var allerede blåst for en hårfin offside.

Bayern var på vei til finale mot Borussia Dortmund på Wembley, akkurat som i 2013, og i jakt på sin sjuende tittel. I stedet blir det Real Madrid som får møte Julian Ryerson og hans lagkamerater. Dortmund har vunnet mesterligaen bare en gang, i 1997.

Dermed ble det ikke noe trofé på Harry Kane denne sesongen heller.

