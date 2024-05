Nyhetsbyrå: Hollywood-kjendis Will Ferrell blir Leeds-eier

Det er det britiske nyhetsbyrået PA som hevder å ha kilder på Ferrells engasjement i den tradisjonsrike engelske klubben.

Bakgrunnen er at 56-åringen har kjøpt en større eierandel i selskapet 49ers Enterprises, som eier Leeds. Fra før er skuespilleren Russell Crowe, svømmelegenden Michael Phelps og golfspillerne Jordan Spieth og Justin Thomas inne på eiersiden.

Spieth, som har vunnet tre Major-turneringen i karrieren, bekreftet i fjor at han og Thomas har kjøpt minoritetsposter i Leeds.

Will Ferrell er medeier i Major League Soccer-klubben Los Angeles FC. Han avslørte i fjor at han også er stor fan av engelsk fotball. Da var han på tribunen under kampen mellom Erling Braut Haalands Manchester City og Aston Villa.

På samme tur så Ferrell Wrexham beseire Wealdstone. Førstnevnte klubb eies av skuespillerkollegene Ryan Reynolds og Rob McElhenney.

Leeds kjemper for en retur til Premier League. Klubben kunne rykket direkte opp lørdag, men hadde ikke resultatene på sin side. Dermed venter opprykkskvalifisering i tiden som kommer.

Lørdag ble det 1-2-tap for Southampton.

Daniel Farkes mannskap møter Norwich i den første runden av opprykkskvalifiseringen. Oppgjøret går på Carrow Road kommende søndag.