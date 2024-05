Tromsø fortsatt uten poeng – Viking-straffe på overtid ga seier

Anders Finjord Jenssen skallet med Viking-innbytter Sander Svendsen i feltet to minutter på overtid. Svendsen rakk å nikke ballen før han ble truffet, og dommer Rohit Saggi pekte resolutt på straffesparket.

Zlatko Tripic holdt hodet kaldt og banket straffen opp i nettaket.

– Først og fremst synes jeg det er utrolig fortjent. Vi er det desidert beste laget i fulle 90 minutter, sa Tripic til TV 2.

Scoringen kom nesten seks minutter på overtid. Fordi Svendsen fikk behandling, gikk det mange minutter mellom forseelsen og skuddet.

– Først håpet jeg at det gikk bra med dem begge. Så gjaldt det å ha is i magen, sa Tripic.

Dyster start

Fjorårets bronsevinner Tromsø har fått en råtten start på sesongen. Fire strake serietap og cupexit mot Vålerenga var fasit før søndagens bortekamp mot et poengsultent Viking-lag. Søndag ble det tap igjen.

Lars-Jørgen Salvesen nikket inn et svært fortjent ledermål for Viking i det 52. minutt, men Tromsø-kaptein Ruben Yttergård Jenssen utlignet rett etter.

Begge lag hadde sjanser som kunne ha avgjort kampen, men Viking vant sjansestatistikken overlegent og vant alt i alt fortjent.

Tromsø er sist på tabellen med null poeng.

I tverrliggeren

Viking dominerte den første omgangen og kom til mange store sjanser, men hadde ikke marginene på sin side.

De største sjansene kom rundt halvtimen spilt. Først kastet Tobias Guddal seg og hindret at Lars-Jørgen Salvesen fikk skutt inne i feltet, men ballen gikk rett til Peter Buch Christiansen, som skjøt i tverrliggeren via et TIL-bein.

Hjørnesparket endte med at Simen Kvia-Egeskogs skudd mot krysset sneiet en Tromsø-spiller og forsvant så vidt utenfor.

Også Djibril Diop hadde et tverrliggertreff, men den ville blitt annullert for offside om den hadde gått inn.

Vant i lufta

Det måtte et hjørnespark til for å gi Viking ledelsen i det 52. minutt. Serven fra Zlatko Tripic gikk over Lasse Nordås ved nærmeste stolpe, og bak ham vant Salvesen luftduellen med Guddal og nikket inn i lengste hjørne.

Tromsø hadde vist lite framover til da, men svarte umiddelbart. Kent-Are Antonsen forfulgte et langt framspill og nådde ballen ved dødlinja. Gianni Stensness kastet seg og hindret at innlegget nådde Nordås, som sto klar med skuddfoten, men ballen gikk rett ut til Ruben Yttergård Jenssen. Kapteinen skjøt den flatt i hjørnet.

Minutter senere burde Viking vært i ledelse igjen. Jost Urbancic raidet til dødlinja og fant Christiansen, som fra sju meter hadde hele målet å sikte på. Han skjøt rett på keeper Jakob Haugaard.

Kvarteret før full tid var det Tromsø som nær hadde tatt ledelsen. Yann-Erik de Lanlay feilberegnet ballbuen på et langt utspill fra Tromsø-keeperen, og Runar Norheim kom alene med keeper. Patrik Gunnarsson rykket ut og reddet.

Det så ut til å ebbe ut med 1-1, men to minutter på overtid kom situasjonen som ble avgjørende for Viking.

Viking gjester Levanger i cupen onsdag og Strømsgodset i serien kommende søndag. Tromsø får besøk av Odd i neste serierunde.